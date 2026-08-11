Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La giacca filtra i raggi solari e ci protegge dalle scottature con stile

La protezione solare è entrata a far parte delle nostre abitudini quotidiane perché va applicata tutto l’anno e soprattutto in estate. I raggi solari in questo periodo sono particolarmente intensi tanto che a volte non basta applicare la semplice crema, dobbiamo farci aiutare dal nostro abbigliamento.

Non stiamo parlando dei classici pantaloni, vestiti o t-shirt in lino o cotone, ma di capi realizzati in tessuti particolari che si differenziano dal nostro guardaroba perché hanno un fattore di protezione molto alto. Tra i must da mettere in valigia quando partiamo per le vacanze o da avere a portata di mano in città, la giacca estiva di Kiobrvhe è il capo più versatile in assoluto.

Kiobrvhe Giacca protettiva con zip intera UPF 50+

Perché indossare la giacca estiva con UPF

Cos’ha di speciale la giacca estiva di Kiobrvhe rispetto alle altre giacche presenti nel nostro guardaroba? Che è realizzata con un tessuto UPF (Ultraviolet Protection Factor) che blocca il passaggio delle radiazioni UV esattamente come la crema solare. La giacca Kiobrvhe con UPF 50+ è perfetta da indossare al mare o in montagna perché lascia passare solo il 2% dei raggi con una protezione 10 volte maggiore rispetto a una normale t-shirt in cotone o a una giacca dello stesso materiale. Un must da avere in estate se trascorri molto tempo sotto il sole o se hai la pelle particolarmente sensibile.

La giacca estiva che ti fa stare al fresco

Con le temperature alte di questa estate l’ultima cosa che hai voglia di fare è indossare una giacca a maniche lunghe. In realtà il modello di Kiobrvhe oltre a metterti al riparo dai raggi UVB e UVA è perfetto per resistere al caldo torrido. Il materiale realizzato in poliestere è traspirante e ghiacciato. Sì, hai letto bene, il tessuto della giacca è fresco al tatto, questo vuol dire che lo puoi indossare anche sotto il sole diretto e non sentirai una sensazione di calore, al contrario rimarrai fresco e asciutto.

Kiobrvhe Giacca protettiva con zip intera UPF 50+

La giacca dal design urban

L’abbigliamento in estate e soprattutto in vacanza deve essere versatile e adattarsi a qualsiasi occasione. La giacca di Kiobrvhe può essere definita un capo jolly perché ha un design casual che si adatta a qualsiasi contesto, da quello sportivo a quello urban o vacanziero, come sempre la differenza la fa l’abbinamento. Il modello a taglia unica è disponibile in diversi colori – tutti sulle tonalità pastello – ha un design davvero accattivante pensato per assicurarti comunque la massima protezione. La giacca, infatti ha un cappuccio e una cerniera che una volta chiusa mette al riparo collo e viso, mentre la visiera come quella dei cappelli da baseball, presente sul cappuccio è removibile e fa da schermo agli occhi contro i raggi del sole diretti.

Kiobrvhe Giacca protettiva con zip intera UPF 50+

Grazie al taglio regular e morbido puoi affrontare qualsiasi attività con questa giacca, dalla semplice passeggiata in città a una sessione di trekking fino a un’uscita in bici: le maniche hanno un foro per il pollice che le mantiene in posizione e proteggono le mani. Questo capo poi è talmente tanto pratico che non hai bisogno di portare con te borse o zaini: hai a disposizione una serie di tasche che ti permettono di conservare gli oggetti personali senza ingombri così da goderti l’attività all’aperto in totale comodità e sicurezza.

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