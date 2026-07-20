Olanda per famiglie: i luoghi iconici da visitare con i bambini (per età)

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L’Olanda è un Paese pieno di magia, tra i caratteristi borghi, gli angoli più moderni e tanta natura, è normale che molte famiglie con bambini di ogni età, decidano di trascorrere qualche giorno di vacanza, alla sua scoperta. L’Olanda, resa celebre dalle sue immense e coloratissime distese di tulipani e dai mulini fiabeschi, per anni, è stata sovrapposta ad Amsterdam, che ne ha oscurato la sua varietà. Ma se Amsterdam è certamente una città meravigliosa, che merita di essere visitata, questa città è solo una piccola faccia dell’Olanda e, se il nostro intento è quello di fare un viaggio di famiglia davvero arricchente, che non si limita a mettere una spunta veloce sul mappamondo, ci sono tanti borghi e luoghi da scoprire nei Paesi Bassi.

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Le tappe family friendly in Olanda

L’Olanda è un angolo davvero grazioso dell’Europa, godibile in modo diverso a seconda delle età e della stagioni. I Paesi Bassi non sono certamente miti come l’Italia, per cui, le famose mezze stagioni che tanto ci fanno penare, possono essere il momento migliore per godersi un bel tour di famiglia! In questo articolo vediamo: quali tappe potrebbero piacere alle famiglie con bambini, da quale età ed ovviamente di quanti giorni potremmo aver bisogno per una vacanza on the road!

Le 5 anime dei Paesi Bassi, da scoprire con i bambini:

l’Olanda delle cartoline (tulipani, mulini e canali);

(tulipani, mulini e canali); l’Olanda delle fiabe (Giethoorn ed Efteling);

(Giethoorn ed Efteling); l’Olanda educativa (NEMO e Madurodam);

(NEMO e Madurodam); l’Olanda nella natura (De Hoge Veluwe);

(De Hoge Veluwe); l’Olanda tra tradizione e innovazione (Volendam, Marken e Rotterdam).

Nessuna visita è particolarmente impegnativa: gli spostamenti sono semplici, i percorsi sono quasi sempre pianeggianti e molte attrazioni sono pensate anche per chi viaggia con bambini piccoli.

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Vacanza in Olanda con la famiglia: quanti giorni

Come sempre, un Paese si può visitarlo in più modi: da un week end lungo, con una buona offerta aerea, per il famoso mordi e fuggi che ci porta nella capitale (da abbinare a qualche angolo nei dintorni), ad un più rilassato e programmato tour, che prevede più tappe. La nostra scelta dipende ovviamente da molti fattori: il budget; il tempo a disposizione; il numero e le età di chi farà il viaggio.

Per questo articolo, vogliamo davi alcuni consigli per un tour di famiglia che permetta di alternare città, natura, divertimento e piccoli borghi, evitando giornate troppo intense per i bambini. Ecco come abbiamo pensato di strutturare la visita itinerante, con una durata di circa una settimana.

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10 luoghi olandesi iconici per la famiglia

Ecco i luoghi da visitare tra città e borghi caratteristici, che meritano una visita trasversale per età. Sono piccoli spunti da mixare o sostituire in base al tempo a disposizione.

Keukenhof: per tutte le età

Facilmente visitabile con passeggino, offre ampi spazi verdi, percorsi pianeggianti e aree gioco. In primavera è uno dei luoghi più fotografati d’Europa e permette ai bambini di scoprire migliaia di tulipani, narcisi e giacinti in un contesto rilassante.

Perché è iconico: è il giardino di tulipani più famoso al mondo, simbolo della primavera olandese.

Perché piace alle famiglie: sentieri facili, installazioni floreali, aree gioco, cacce al tesoro e spazi perfetti per passeggiare anche con passeggini.

Zaanse Schans: età consigliata 3-12 anni

È il luogo ideale per vedere dal vivo i mulini a vento, assistere alla produzione del formaggio, osservare come si realizzano gli zoccoli in legno e passeggiare tra fattorie e canali. È una vera immersione nell’Olanda tradizionale.

Perché è iconico: una cartolina tradizionale dell’Olanda con mulini a vento, casette verdi e canali.

Perché piace alle famiglie: si possono visitare mulini funzionanti, fattorie, laboratori di zoccoli e caseifici con degustazioni.

Efteling: età consigliata 6-12 anni

Uno dei migliori parchi a tema d’Europa: le attrazioni sono basate sulle leggende e le favole olandesi. Un bel modo di conoscere la storia, o di ripassarla, non è vero?! Le aree dedicate ai più piccoli convivono con attrazioni per ragazzi, rendendolo perfetto per tutta la famiglia. È consigliabile dedicarvi un’intera giornata.

Perché è iconico: è il parco divertimenti più celebre del Paese e uno dei più antichi d’Europa.

Perché piace alle famiglie: le attrazioni sono per tutte le età, ambientazioni fiabesche, spettacoli e aree dedicate ai bambini più piccoli.

Kinderdijk: età consigliata 5-14 anni

Oltre alla bellezza del paesaggio, questo luogo permette di spiegare ai bambini come gli olandesi hanno imparato a convivere con l’acqua. Il battello e i percorsi in bici rendono la visita dinamica e divertente.

Perché è iconico: patrimonio UNESCO con i celebri 19 mulini a vento storici.

Perché piace alle famiglie: percorsi in bicicletta, gite in battello e visite interattive per comprendere come gli olandesi convivono con l’acqua.

Madurodam: età consigliata 4- 12 anni

Conosciuta come l’Olanda in miniatura: le installazioni interattive e le miniature animante, aiutano i bambini a conoscere il Paese divertendosi. È una tappa ideale se si desidera vedere “tutta l’Olanda” in poche ore, un breve assaggio su ciò che, magari in futuro, vedremo dal vivo!

Perché è iconico: l’Olanda in miniatura, con riproduzioni perfette dei principali monumenti nazionali.

Perché piace alle famiglie: installazioni interattive, modellini in movimento e attività che trasformano la visita in un gioco educativo.

Nemo Science Museum: età consigliata 6- 16 anni

Se Amsterdam è nelle tappe da smarcare, c’è un luogo accattivane ed educativo. Perfetto per bambini curiosi e ragazzi più grandi, questo museo per famiglie trasforma la visita in un’esperienza pratica, ideale anche nelle giornate di pioggia (da mettere in conto, quando varchiamo la soglia dei Paesi Bassi!).

Perché è iconico: è il museo della scienza più famoso del Paese, riconoscibile anche per il suo edificio a forma di nave.

Perché piace alle famiglie: esperimenti da provare in prima persona, laboratori e mostre completamente interattive.

Parco nazionale De Hoge Veluwe: età consigliata 6 anni

Le biciclette gratuite permettono di esplorare il parco senza fatica: un percorso consigliato alle famiglie che amano la natura, gli animali e le attività all’aria aperta.

Perché è iconico: uno dei più importanti parchi naturali olandesi.

Perché piace alle famiglie: biciclette bianche gratuite, boschi, dune, animali selvatici e il vicino museo dedicato a Van Gogh per alternare natura e cultura.

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Passeggiando tra i borghi con i bambini

Per avere un assaggio dell’Olanda del passato, non c’è nulla di meglio che immergersi in intimi borghi carichi di autenticità (o di quella che appare quanto meno ad un turista!). Una bella differenza con i contesti più moderni, che meritano di essere visitati, durante la nostra vacanza in famiglia.

Giethoorn: per tutte le età

Il borgo sembra uscito da una fiaba ed è perfetto anche con un passeggino. Il giro in barca tra i canali è un’esperienza rilassante che coinvolge sia i bambini sia gli adulti.

Perché è iconico:si tratta del celebre “villaggio senza strade”, attraversato da canali.

Perché piace alle famiglie: gite in barca elettrica, ponticelli pittoreschi e un’atmosfera rilassata che affascina grandi e piccoli.

Volendam o Marken: per tutte le età

Per ammirare un’Olanda più rurale, non si possono saltare questi due antichi villaggi di pescatori, facilmente visitabili nella stessa giornata. Offrono un’atmosfera autentica, negozietti, porticcioli e la possibilità di assaggiare specialità locali.

Il primo è uno dei borghi più iconici dei Paesi Bassi, grazie al suo caratteristico porto, alle case tradizionali e all’atmosfera autentica che richiama la storia marinara del Paese. Passeggiare sul lungomare significa immergersi nell’Olanda di un tempo, tra barche da pesca, negozi di artigianato e locali dove assaggiare specialità a base di pesce.

Il borgo piace alle famiglie anche perchè il centro è completamente pedonale, facile da visitare anche con passeggini e bambini picollini. I bambini si divertono a osservare le barche, a gustare gli immancabili stroopwafel o un gelato sul porto e, volendo, a farsi fotografare con i tradizionali costumi olandesi. È una meta rilassante, perfetta per trascorrere qualche ora senza ritmi frenetici.

Il secondo borgo conserva ancora oggi il fascino di un antico villaggio di pescatori. Le sue casette in legno dipinte di verde, costruite su piccoli rialzi per proteggersi dalle innovazioni, e i tranquilli canali lo rendono uno dei luoghi più fotografati del Paese. Qui si respira un’atmosfera autentica e silenziosa, che piace alle famiglie, in quanto permette una passeggiata rilassate in un luogo raccolto, sicuro e facilmente esplorabile a piedi. Inoltre, Marken è collegata a Volendam da un traghetto stagionale, che permette di visitare entrambi i borghi in un’unica escursione.

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Rotterdam per tutte le età

Terminiamo con il volto moderno dell’Olanda. Abbiamo visto qualche chicca di Amsterdam, un parco divertimento da sogno, i borghi che ci ricordano come sarebbe la vita senza i clacson dei suv! Ma non possiamo dire di aver visitato l’Olanda, se non abbiamo messo piede nella sua faccia più moderna .. o più cool! Le case cubiche, la Markthal e gli edifici di design di Rotterdam, stupiscono anche i bambini, che vivono la città quasi come un museo di architettura a cielo aperto. Rotterdam è la città più innovativa dei Paesi Bassi e rappresenta il perfetto contrappunto ai borghi storici e ai paesaggi tradizionali: infatti è famosa per la sua architettura avveniristica, gli ampi spazi e le numerose attrazioni pensate anche per i bambini.

Ecco perché piacerà a tutta la famiglia:

le Case Cubiche, con la loro forma insolita, sembrano uscite da un libro di fiabe e incuriosiscono grandi e piccoli;

la Markthal, caratteristica e perfetta per una pausa pranzo, con tante proposte gastronomiche adatte a tutti i gusti;

il Museo Marittimo e Miniworld Rotterdam, offrono esperienze interattive che coinvolgono i bambini attraverso il gioco;

una crociera sul fiume Maas, permette di ammirare lo skyline e il celebre Ponte Erasmus da una prospettiva diversa.

Avete preso appunti? Perché l’Olanda è una meta perfetta per le famiglie con bambini e adolescenti al seguito, che vi lascerà a bocca aperta!