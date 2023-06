Silvio Berlusconi, l’ultima villa che ha venduto prima di morire

Era stata definita come il nido d’amore di Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Villa Maria è stata venduta in maniera rapida a luglio 2022, subito dopo che la tenuta era stata immessa sul mercato e per una cifra che è rimasta misteriosa. A distanza di quasi un anno e a poche ore dalla scomparsa del leader di Forza Italia, è stato reso noto il nome della nuova proprietaria, ricca ereditiera di un noto marchio di cioccolato svizzero. Lei è Lavinia Eleonoire Jacobs ed è la nipote di Klaus Jacobs, morto nel 2008 e produttore del celebre Toblerone, oggi di proprietà di una multinazionale.

Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno 2023 al San Raffaele di Milano e, a pochi giorni dalla notizia della sua scomparsa, arrivano anche i particolari che riguardano la cessione di Villa Maria, lussuosa tenuta che l’ex Cavaliere aveva acquistato Rogoredo di Casatenovo per la sua fidanzata di allora, Francesca Pascale. Aveva fatto discutere persino la modalità di cessione della proprietà, immessa sul mercato subito dopo le nozze della sua ex con la cantautrice Paola Turci.

Non è però noto il prezzo, che di certo sarà stato elevatissimo. Villa Maria si estende infatti per oltre 1140 metri quadrati, con un parco da circa 40000. È stata la dimora dell’ex calciatore e imprenditore Valentino Giambelli, conosciuto per essere stato il Presidente del Monza Calcio proprio come Berlusconi. L’acquisto risale al 2015, per la cifra di 2,5 milioni di euro, ed era stata completamente ristrutturata e ampliata. Per i lavori sono stati investiti circa 29 milioni di euro e tutti i residenti ricordano il periodo dei lavori, nei quali venne dotata di ogni comfort, tra cui le grandi vetrate che si affacciano sul parco.

La decisione di Marta Fascina

Sembra che la scelta di disfarsi di Villa Maria, presumibilmente l’ultima proprietà venduta da Silvio Berlusconi prima della sua morte, sia stata di Marta Fascina, la sua ultima compagna nonché simbolicamente moglie dal 19 marzo 2022. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, che ha anche rivelato il nome della nuova proprietaria, pare che non avesse nessuna intenzione di trasformarla nella sua residenza: “È una residenza meravigliosa ma un po’ isolata. Inoltre Marta Fascina non ha mai voluto andarci a vivere”.

Pare che, inoltre, l’ex Cavaliere avesse deciso di vendere Villa Certosa, sua maxi-tenuta a Porto Rotondo – in Sardegna – nella quale aveva accolto i più potenti leader mondiali. Di certo, invece, non si sarebbe mai disfatto di Villa San Martino ad Arcore, sua residenza storica, che è rimasta di sua proprietà fino al giorno della sua morte.

Politico e imprenditore di grande successo, Silvio Berlusconi è scomparso al San Raffaele di Milano il 12 giugno 2023 alle 9,30. L’ex Cavaliere era stato ricoverato dopo i mesi trascorsi in terapia intensiva per un’infezione polmonare causata dalla forma di leucemia della quale soffriva. Le sue condizioni, apparse buone fino alla fine, sono precipitate nelle ore che hanno preceduto il decesso.

Al suo capezzale sono accorsi i figli Marina, Pier Silvio, Barbara Eleonora e Luigi, oltre al fratello Paolo e alla moglie Marta Fascina, che è rimasta al suo fianco fino alla fine.