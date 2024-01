Cibi contro la depressione invernale: quali scegliere e perché

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Tra tutti i periodi dell’anno, probabilmente l’inverno è quello meno atteso da chiunque, non solo per le basse temperature ma anche per la sensazione di depressione che può arrivare dalle poche ore di luce, dalla pioggia e da altri fattori ambientali. Tuttavia, la nostra alimentazione può svolgere un ruolo fondamentale nel contrastare la depressione invernale. In questo articolo, si esploreranno una selezione di cibi che possono contribuire al miglioramento dell’umore, basati su evidenze scientifiche consolidate.

Insomma, l’inverno non è certo una fonte di buon umore. Ora, però, abbiamo delle indicazioni su come affrontare questa delicata fase dell’anno senza cadere nella tristezza del periodo, con cibi perfetti per contrastare il broncio e vivere questi tre mesi carichi di energia e vitalità. Non bisogna concedersi a sgarri spropositati, come dolci, gelati e snack salati, ma ad un’alimentazione sana a base di:

Cibi ricchi di omega-3

Gli acidi grassi omega-3 sono acidi grassi essenziali che svolgono un ruolo importante nel salvaguardare il benessere e la salute del cervello e dell’umore. Gli omega-3 sono contenuti in alimenti come il pesce azzurro (salmone, tonno, sgombro, sardine), le noci, i semi di lino e i semi di chia. Studi epidemiologici e trasversali hanno anche identificato un ruolo per i PUFA omega-3 a catena lunga, che includono EPA e DHA, acido eicosapentaenoico e acido docosapentaenoico, nell’eziologia della depressione. I meccanismi che sono stati invocati per spiegare i benefici di queste molecole nella depressione includono riduzioni delle prostaglandine derivate dall’acido arachidonico, che portano a una diminuzione dei livelli di fattori neurotrofici derivati dal cervello e/o ad alterazioni del flusso sanguigno al cervello. Di seguito una tabella con gli alimenti più ricchi di omega 3:

Alimento Contenuto di Omega-3 (per 100g) Tipo di Omega-3 Salmone selvaggio 2,2g EPA, DHA Tonno 1,3g EPA, DHA Sardine 1,5g EPA, DHA Trota 0,8g EPA, DHA Semi di lino 18,5g ALA Olio di semi di lino 53,3g ALA Noci 9,1g ALA Semi di chia 17,5g ALA Alghe marine (spirulina) 0,2g DHA (tipicamente in integratori)

Cibi ricchi di triptofano

Il triptofano è un aminoacido essenziale che viene convertito in serotonina, un neurotrasmettitore che regola l’umore, il sonno e l’appetito. Sono ricchi di triptofano alimenti come il cioccolato fondente, i semi di zucca, le banane, il latte e i latticini. Di seguito una tabella con gli alimenti più ricchi di triptofano:

Alimento Contenuto di Triptofano (per 100g) Tacchino 410mg Pollo 330mg Pesce (tonno, salmone) 300-330mg Semi di zucca 576mg Semi di girasole 366mg Pistacchi 565mg Mandorle 250mg Noci 339mg Formaggio (cheddar) 512mg Uova 333mg Banana 21mg Avocado 21mg Cioccolato fondente 592mg Avena 100mg Yogurt 59mg Tofu 401mg

Cibi ricchi di vitamina D

La vitamina D è una vitamina liposolubile che svolge un ruolo importante nella salute delle ossa, del sistema immunitario e dell’umore. La vitamina D è prodotta dall’esposizione alla luce solare, ma può essere assunta anche attraverso la dieta con alimenti semplici o fortificati. Sono ricchi di vitamina D alimenti come il pesce grasso, il fegato e i tuorli d’uovo e tutti quelli riportati nella seguente tabella:

Alimento Contenuto di Vitamina D (per 100g) Salmone selvaggio 570 IU Sgombro 360 IU Tonno in scatola 268 IU Tuorlo d’uovo 87 IU Formaggio cheddar 24 IU Fegato di manzo 49 IU Funghi (esposizione al sole) Varia Latte fortificato 98 IU Yogurt fortificato 80 IU Tofu fortificato 157 IU Succo d’arancia fortificato 50 IU

Cibi ricchi di ferro

Il ferro è un minerale essenziale che svolge un ruolo importante nella produzione di energia e nell’umore. Il ferro è necessario per la produzione di emoglobina, una proteina che trasporta l’ossigeno dai polmoni ai tessuti. Quando i livelli di ferro sono bassi, il corpo non riceve abbastanza ossigeno, il che può portare a stanchezza, affaticamento e difficoltà di concentrazione. Inoltre, il ferro è necessario per la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che regola l’umore, il sonno e l’appetito. I bassi livelli di ferro possono quindi portare a un aumento dei sintomi depressivi. Un’alimentazione a base di alimenti come carne rossa, verdure a foglia verde, legumi e cereali integrali aiutano a supportare il fabbisogno di ferro. Oltre ai classici alimenti di origine animale, anche piatti come le lenticchie, gli spinaci e i cereali permettono di introdurre ferro, anche se meno assorbibile. Di seguito una tabella che riporta gli alimenti più ricchi di ferro, che è possibile assumere all’interno della dieta, in caso di carenza:

Alimento Contenuto di Ferro (per 100g) Fegato di manzo 6.5mg Fagioli neri 2.6mg Spinaci 2.7mg Fegato di pollo 11mg Lenticchie 3.3mg Tofu 2.7mg Noci 2.9mg Tonno in scatola 1.0mg Semi di zucca 10.3mg Ostriche 8mg Carne di manzo 2.4mg Fagioli bianchi 2.9mg Chickpeas (Ceci) 2.9mg Melassa 9.7mg Quinoa 2.8mg Soia 15.7mg Farina d’avena 4.7mg

Cibi ricchi di magnesio

Il magnesio è un minerale essenziale che svolge un ruolo importante nella salute del sistema nervoso e dell’umore. Si tratta di un minerale importante per il benessere muscolare, del sistema cardiovascolare e del sistema nervoso. È contenuto in alimenti come le verdure a foglia verde, i legumi, i semi e i cereali integrali. Di seguito una tabella dettagliata con gli alimenti che contengono più magnesio da inserire nella dieta:

Alimento Contenuto di Magnesio (per 100g) Semi di zucca 532mg Semi di girasole 325mg Mandorle 268mg Noci 183mg Spinaci 79mg Fagioli neri 160mg Quinoa 197mg Avocado 29mg Banane 27mg Cioccolato fondente 327mg Pesce (salmone) 25mg Avena 177mg Yogurt 19mg Patate 23mg Salmone 22mg Tofu 53mg

Cibi ricchi di zinco

Lo zinco è un minerale essenziale che svolge un ruolo importante nella salute del sistema immunitario e dell’umore. È contenuto in alimenti come le ostriche, la carne rossa, le uova e i legumi. Di seguito una tabella più dettagliata con gli alimenti più ricchi di zinco:

Alimento Contenuto di Zinco (per 100g) Ostriche (cotture a secco) 74mg Semi di zucca 7.64mg Manzo magro 12.30mg Fagioli neri 2.79mg Lenticchie 1.30mg Noci 3.09mg Pecorino 3.71mg Grano integrale 2.65mg Agnello 6.12mg Funghi shiitake 1.31mg Semi di girasole 5.60mg Pollo 2.92mg Yogurt 0.99mg Ceci 1.53mg Avocado 0.64mg Quinoa 2.46mg Salmone 0.82mg Uova 1.29mg

Tutti questi elementi possono essere presenti sia all’interno della normale alimentazione quotidiana, ma anche all’interno di integratori e prodotti salute che vengono realizzati per il mantenimento del buon umore.

5 alimenti specifici per il buon umore:

Le mandorle

Le mandorle sono uno dei cibi indispensabili per affrontare i mesi più freddi dell’anno. Una porzione di circa 28 grammi sostiene l’organismo donandogli la quantità di fibre necessarie per arrivare a fine giornata, oltre a dare una sensazione di forte sazietà. Inoltre, aiutano a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, limitando il fenomeno del Winter Blues e le sue conseguenze, come irritabilità, stanchezza e scarsa concentrazione.

Le uova

Le uova sono una parte fondamentale della nostra dieta, poiché permettono al corpo di assumere vitamina D. Solitamente, il nostro corpo la produce in maniera autonoma grazie ai raggi del sole, ma durante il periodo invernale questi non sono sufficientemente potenti per innescare questo meccanismo. Inoltre, anche la vitamina B12, contenuta nelle uova, è fondamentale, poiché ci permette di mantenere un adeguato equilibrio psichico.

I cereali integrali

I cereali integrali sono un altro ottimo alimento per combattere il malumore. Gli alimenti amidacei, infatti, stimolano il rilascio di insulina, il quale ha effetti umorali incredibili sul cervello.

Gli spinaci

Gli spinaci sono una fonte incredibile di ferro, minerale fondamentale per mantenere un livello di energia costante all’interno dell’organismo. L’assenza di questo, infatti, è una delle principali cause che ci fanno sentire perennemente stanchi anche quando dormiamo abbastanza. Inoltre, anche i folati e la vitamina C aiutano a combattere la perdita di energie.

L’acqua

L’acqua, infine, è un altro degli alimenti che, in inverno, sono più sottovalutati, riconducendoci ad una disidratazione più grave di quella che possiamo accusare nel periodo estivo. Infatti, non assumere una quantità adeguata di liquidi può ricondurre a stanchezza e scarsa concentrazione.

Esempio di dieta settimanale per il buon umore:

Giorno Colazione Pranzo Cena Spuntino Lunedì Smoothie con frutti rossi, banana e semi di chia Insalata di quinoa con verdure e pollo grigliato Salmone al vapore con broccoli e patate dolci Mandorle e frutta fresca Martedì Porridge di avena con mirtilli e noci Wrap integrale con tacchino, avocado e verdure Zuppa di lenticchie con spinaci e pomodori Yogurt greco con miele e mirtilli Mercoledì Pancakes integrali con frutti di bosco Insalata di ceci con tonno, pomodori e cetrioli Risotto integrale con funghi e asparagi Frullato di avocado, banana e spinaci Giovedì Uova strapazzate con pomodori e spinaci Pollo al curry con riso integrale e verdure Sogliola alla griglia con insalata mista Frutta secca mista (noci, nocciole, mandorle) Venerdì Smoothie bowl con banana, kiwi e granola Pasta integrale con pesto di basilico e pomodori Insalata di quinoa con gamberetti e avocado Hummus con bastoncini di verdure Sabato Avocado toast con pomodoro e semi di sesamo Wrap di salmone affumicato con avocado e rucola Couscous integrale con verdure grigliate Frutta fresca (fragole, ananas, kiwi) Domenica Frittata con spinaci e formaggio Quinoa con pollo al limone e verdure grigliate Sogliola al forno con patate dolci Barrette di cereali integrali con frutti secchi

