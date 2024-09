Nespole, un buon concentrato di pectina e vitamine prodigiose

Tutti i benefici per il cuore, per la prevenzione del cancro e per il colesterolo delle nespole, un frutto stagionale da riscoprire

Fonte: 123RF Nespola fresca, sulla pianta.

Le nespole sono un frutto primaverile che, come vedremo, ha una stagionalità cortissima della quale vale la pena di approfittare per assicurarsi di poter godere dei numerosi benefici che apportano. Sì, le nespole fanno parte di quel fitto gruppo di frutti arancioni ricchissimi di proprietà e sono disponibili in un periodo dell’anno nel quale, apettando pesche e albicocche. Ecco allora cosa sono, le loro caratteritiche nutrizionali e perché ci fanno così bene.

Cosa sono

Le nespole, conosciute anche come Mespilus germanica, sono piccoli frutti che appartengono alla famiglia delle Rosaceae. Questi frutti sono originari dell’Asia occidentale e dell’Europa meridionale. Le nespole sono caratterizzate da una forma tondeggiante o a pera, con una buccia spessa e rugosa di colore giallo-arancione quando sono mature. La polpa delle nespole è dolce e succosa, con un sapore unico che ricorda un mix tra mela, pesca e albicocca. Questi frutti crescono su alberi di media altezza, che possono raggiungere i 6-7 metri di altezza. Le foglie degli alberi di nespola sono di colore verde scuro e hanno una forma ovale. I fiori delle nespole sono bianchi o leggermente rosati e si sviluppano in primavera. Questi frutti sono molto versatili e possono essere consumati freschi, utilizzati nella preparazione di marmellate, succhi o addirittura in alcune ricette salate (provatele con l’arrosto).

Storia, origini e diffusione

La storia delle nespole affonda le radici nell’antichità, con tracce di utilizzo sin dal periodo romano. Originarie della Cina e del Giappone, le nespole furono introdotte in Europa durante il periodo delle Crociate e successivamente si diffusero in tutto il continente. Fu proprio grazie ai commerci marittimi che queste gustose bacche arrivarono anche in America, dove vennero coltivate per la prima volta dai coloni europei. Oggi, le nespole sono ampiamente coltivate in molti Paesi, tra cui l’Italia, la Spagna, la Grecia e il Brasile. Questa diffusione globale è dovuta alla loro versatilità culinaria e al loro sapore unico e dolce-agrodolce.

Varietà

Le nespole sono frutti tipici della stagione primaverile e possono essere trovate in diverse varietà. Tra le varietà più comuni ci sono le nespole giapponesi, con la loro caratteristica forma tondeggiante e colore arancione intenso. Le nespole di tipo europeo, invece, presentano una forma più allungata e un sapore leggermente più dolce. Oltre a queste varietà tradizionali, esistono anche ibridi che combinano le caratteristiche delle due tipologie principali. La stagionalità delle nespole è piuttosto breve e si concentra principalmente tra marzo e maggio, anche se può variare leggermente a seconda delle condizioni climatiche e geografiche. Durante questo periodo, le nespole raggiungono la loro massima maturazione e sono disponibili fresche sul mercato. Tuttavia, grazie ai progressi nella conservazione e nella lavorazione dei frutti, è possibile trovare prodotti a base di nespole anche al di fuori della stagione primaverile.

Proprietà

Le nespole sono frutti che vantano un notevole valore nutrizionale grazie alla loro composizione ricca di vitamine, sali minerali e fibre. Questi piccoli tesori della natura sono una fonte preziosa di vitamina C, che contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e favorisce la produzione di collagene per mantenere la pelle sana. Inoltre, le nespole sono una buona fonte di vitamina A, che è essenziale per la salute degli occhi e delle membrane mucose. I sali minerali presenti nelle nespole includono potassio, magnesio e manganese, che svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio elettrolitico, nella salute delle ossa e nel metabolismo energetico. Le fibre presenti nelle nespole favoriscono la regolarità intestinale e contribuiscono a una corretta digestione. Questo frutto è anche ricco di antiossidanti, come i polifenoli, che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Grazie al loro basso contenuto calorico e all’alto contenuto di fibre, le nespole possono contribuire a dare una sensazione di sazietà più duratura, favorendo così il controllo del peso.

Nutriente Per 100 g di prodotto Acqua (g) 88,3 Energia (kcal) 32 Proteine (g) 0,4 Lipidi (g) 0,4 Carboidrati disponibili (g) 6,1 Zuccheri solubili (g) 6,1 Fibra totale (g) 2,1

Benefici

Per il transito intestinale

Questo delizioso frutto, ricco di fibre, favorisce l’assorbimento dell’acqua nell’intestino, facilitando così il movimento regolare delle feci. Le fibre presenti nelle nespole aiutano a prevenire la stitichezza e promuovono la regolarità intestinale. Inoltre, le nespole contengono anche una buona quantità di pectina, una sostanza che agisce come un prebiotico naturale, stimolando la crescita di batteri benefici nell’intestino. Questi batteri svolgono un ruolo importante nel mantenimento di un equilibrio sano della flora intestinale e nel miglioramento della digestione.

Per il controllo del peso

Le nespole sono ricche di fibre alimentari, che svolgono un ruolo chiave nel fornire una sensazione di sazietà duratura. Le fibre insolubili presenti nelle nespole assorbono l’acqua nell’intestino, aumentando il volume delle feci e favorendo la regolarità intestinale. Allo stesso tempo, le fibre solubili formano una massa gelatinosa che rallenta la digestione e il rilascio di zuccheri nel flusso sanguigno, aiutando a mantenere stabili i livelli di glucosio. Questa combinazione di fibre insolubili e solubili permette alle nespole di soddisfare il senso di sazietà, evitando la sensazione di fame e gli spuntini non salutari tra i pasti. Inoltre, le nespole hanno un basso contenuto calorico e sono ricche di acqua, rendendole un’ottima scelta per coloro che cercano di perdere peso o mantenere un’alimentazione equilibrata.

Per il colesterolo

Le nespole contengono fibre solubili, come la pectina, che è nota per il suo potenziale nel ridurre i livelli di colesterolo LDL (il cosiddetto “colesterolo cattivo”) nel sangue. La pectina si lega al colesterolo presente nell’intestino e aiuta ad eliminarlo dal corpo, impedendo così che venga assorbito nel flusso sanguigno. Inoltre, le nespole contengono anche antiossidanti, come i polifenoli, che possono contribuire a ridurre l’ossidazione del colesterolo LDL e quindi ridurre il rischio di accumulo nelle arterie.

Per la pelle

Le nespole contengono vitamine essenziali come la vitamina C, che è fondamentale per la produzione di collagene, una proteina che mantiene la pelle elastica e giovane. Inoltre, grazie alla presenza di antiossidanti come i polifenoli, le nespole aiutano a combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle. Questi antiossidanti possono anche contribuire a ridurre l’infiammazione cutanea e migliorare l’aspetto generale della pelle. Infine, grazie al loro contenuto di sali minerali come il potassio e il rame, le nespole possono contribuire a idratare la pelle e favorire la sua rigenerazione.

Per la prevenzione del cancro

Questo frutto, ricco di antiossidanti come i polifenoli, è noto per le sue proprietà antitumorali. Gli antiossidanti aiutano a combattere i radicali liberi nel corpo, che possono danneggiare le cellule e portare alla formazione di tumori. Le nespole contengono anche sostanze fitochimiche, come gli acidi fenolici e i flavonoidi, che hanno dimostrato di avere effetti protettivi contro il cancro. In particolare, alcune ricerche hanno evidenziato che le nespole possono contribuire a ridurre il rischio di sviluppare diversi tipi di tumori, tra cui il cancro al colon, al seno e alla prostata. Inoltre, le nespole sono ricche di vitamina C, che ha dimostrato di svolgere un ruolo importante nella prevenzione del cancro. La vitamina C è un potente antiossidante che può proteggere le cellule dai danni del DNA e inibire la crescita delle cellule tumorali.

Per il cuore

Le nespole, grazie alla loro composizione nutrizionale, possono contribuire a migliorare la salute cardiovascolare. Questo frutto è ricco di antiossidanti, in particolare di polifenoli, che sono noti per le loro proprietà protettive nei confronti del cuore. I polifenoli presenti nelle nespole possono aiutare a ridurre l’infiammazione e a prevenire l’ossidazione del colesterolo LDL, comunemente noto come “colesterolo cattivo”. Inoltre, le nespole contengono anche una buona quantità di fibre alimentari, che sono importanti per mantenere bassi i livelli di colesterolo nel sangue. Le fibre aiutano a legare il colesterolo e a rimuoverlo dal corpo, riducendo così il rischio di accumulo nelle arterie. Inoltre, le nespole contengono potassio, un minerale che può contribuire a regolare la pressione sanguigna. Mantenere una pressione sanguigna equilibrata è essenziale per la salute del cuore e delle arterie. Infine, le nespole sono anche una fonte di vitamina C, che può migliorare la salute delle arterie grazie alle sue proprietà antiossidanti.

A dieta

Le nespole, come abbiamo visto, sono ricchissime in fibre il che è un’ottima notizia per chi è a dieta. Le fibre infatti favoriscono il senso di sazietà e riducono i picchi glicemici: due ingredienti che possono rappresentare un supporto importante alla perdita di peso. Ma quante mangiarne, quando e come?

L’ideale è consumarle al naturale, preparando una porzione di tre nespole per lo spuntino del mattino o del pomeriggio, ma sono buonissime anche a colazione nello yogurt magro per dare una nota di dolcezza (naturale) alla preparazione. Sempre a colazione, se si è a dieta, possono essere utilizzate per farcire una fetta di pane integrale tostata e cosparsa con un velo di formaggio spalmabile magro. Semplice e buonissimo.

Controindicazioni

Le nespole in generale non sono caratterizzate da controindicazioni importanti, ma come tutti gli alimenti potrebbero creare problemi specifici in alcuni soggetti. Parliamo ovviamente dei soggetti allergici agli alimenti della famiglia delle rosacee, ma anche da chi è affetto da malattie intestinali come la sindrome del colon irritabile.

Ricette

Frullato di nespole

Per preparare questa bevanda, è sufficiente lavare e togliere i noccioli dalle nespole. Quindi, si possono frullare le nespole insieme ad alcuni ingredienti aggiuntivi come lo yogurt o il latte per ottenere una consistenza cremosa. Si consiglia di aggiungere anche del miele o dello zucchero per addolcire ulteriormente il frullato, se necessario. Il risultato finale sarà un frullato rinfrescante e pieno di vitamine e antiossidanti. Questa bevanda può essere gustata a colazione o come spuntino durante la giornata. Inoltre, il frullato di nespole può essere personalizzato aggiungendo altri ingredienti come la banana o il melone.

Insalata con le nespole

Per preparare questa fresca e colorata insalata, basta tagliare le nespole a fette sottili e aggiungerle a una base di verdure croccanti come lattuga, rucola o spinaci freschi. Per un tocco di dolcezza, si possono aggiungere anche mandorle o noci tritate. Per completare il piatto, si consiglia di condire l’insalata con un semplice dressing a base di olio d’oliva extravergine, succo di limone fresco e un pizzico di sale e pepe. Questa combinazione di sapori offre un mix equilibrato di dolcezza e freschezza, rendendo l’insalata con le nespole una scelta perfetta per una cena leggera o come contorno sano.

Arrosto con le nespole

Prima di tutto, scegli un bel pezzo di carne per il tuo arrosto. Può essere un arrosto di vitello, maiale o manzo, a seconda delle tue preferenze. Il vitello è una scelta ottima per un piatto delicato, mentre il maiale si sposa bene con il sapore dolce delle nespole. Le nespole devono essere ben mature ma ancora sode. Lavale bene, sbucciale e togli i semi interni. Puoi tagliarle a metà o a spicchi, a seconda di come preferisci utilizzarle. In una casseruola capiente, scalda un po’ di olio extravergine di oliva (circa 3 cucchiai) e aggiungi un rametto di rosmarino, un paio di foglie di alloro e uno spicchio d’aglio schiacciato. Quando l’olio è ben caldo e aromatico, metti la carne nella casseruola e falla rosolare su tutti i lati, in modo che prenda un bel colore dorato. Questo passaggio sigilla i succhi della carne all’interno e mantiene il tuo arrosto morbido. Una volta che la carne è ben rosolata, aggiungi le nespole tagliate. Fallo delicatamente, perché le nespole sono frutti abbastanza fragili e non vogliamo che si disfino subito. Lasciale cuocere insieme alla carne per qualche minuto, in modo che inizino a rilasciare il loro succo e a caramellarsi leggermente. Ora è il momento di sfumare con un bicchiere di vino bianco secco. Questo aiuterà a deglassare il fondo di cottura e aggiungerà una nota acidula che bilancia la dolcezza delle nespole. Lascia evaporare l’alcol a fuoco medio per qualche minuto. Una volta evaporato il vino, puoi aggiungere un mestolo di brodo (di carne o vegetale) per mantenere la carne umida durante la cottura. Copri la casseruola con un coperchio e lascia cuocere l’arrosto a fuoco basso per circa un’ora o un’ora e mezza, a seconda della grandezza del pezzo di carne. Ogni tanto, controlla il livello del liquido: se necessario, aggiungi un po’ di brodo per evitare che l’arrosto si asciughi troppo. Quando la carne è quasi pronta e ben cotta, togli il coperchio e lascia restringere il sughetto. Le nespole si saranno sciolte e amalgamate con i succhi della carne e del brodo, creando una salsa ricca e leggermente dolce. Se preferisci una salsa più liscia, puoi passarla al setaccio o frullarla. Puoi arricchire la preparazione aggiungendo una spruzzata di aceto balsamico o un po’ di miele alla salsa per un contrasto ancora più interessante.

Fonti bibliografiche

Tabelle di composizione degli alimenti, CREA

Bioactive content and phenolic compounds of common medlar (Mespilus germanica L.) and Stern’s medlar (M. canescens Phipps), PubMed

ScienceDirect Phytochemistry, nutritional composition, health benefits and future prospects of Mespilus germanica L. (Medlar): A review,

Medlar—A Comprehensive and Integrative Review, PubMed

7 Surprising Benefits of Loquats, Healthline