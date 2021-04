Massaggio fai da te per sgonfiare la pancia

editato in: da

Cause e sintomi del gonfiore addominale

Il gonfiore addominale è causato da un accumulo di gas a livello gastrointestinale che provoca tensione dell’addome, aerofagia, meteorismo e flatulenza. Spesso, i sintomi della pancia gonfia includono dolore o fastidio e l’aria accumulata si accompagna a stipsi o stitichezza. L’eccesso di aria nella pancia è dato da disturbi legati alla digestione che a loro volta possono essere una conseguenza di svariati fattori. Nella maggior parte dei casi si soffre di pancia gonfia a causa di alimentazione e stile di vita. Una dieta poco bilanciata o nella quale gli alimenti non sono abbinati in modo corretto, può infatti portare a un accumulo di aria a livello addominale. In alcuni casi, il gonfiore è dato da intolleranze alimentari, ad esempio verso il glutine o il lattosio. Il fenomeno poi si aggrava in situazioni di elevato stress fisico e mentale o si ha uno stile di vita eccessivamente sedentario. Molte persone che soffrono di pancia gonfia, spesso trascorrono diverse ore della giornata lavorativa sedute o in piedi e, a sera, accusano un peggioramento del gonfiore addominale. A volte, la pancia gonfia è sintomo di una patologia o di infiammazioni a livello dell’apparato gastrointestinale.

Per risolvere il problema in modo efficace è dunque essenziale indagare sulle cause attraverso una visita medica. Una volta escluse eventuali patologie e intolleranze è possibile intervenire attraverso la correzione di errori alimentari e dello stile di vita in generale. Oltre a un’alimentazione equilibrata, è fondamentale l’attività fisica, anche leggera, che consente di migliorare la motilità intestinale, eliminare i gas in eccesso e sbloccare l’intestino pigro, soprattutto se praticata in modo costante e regolare nel tempo. Infine, la formazione e l’accumulo di gas addominale può essere contrastato anche facendo ricorso a rimedi naturali e massaggi fai da te.

Massaggio fai da te, come eseguirlo

Il massaggio per sgonfiare la pancia ha lo scopo di distendere l’addome e favorirne la motilità, così da sbloccare l’intestino ed eliminare i gas accumulati. Per eseguirlo è sufficiente sdraiarsi in posizione supina su una superficie comoda e muovere una o entrambe le mani sull’addome esercitando una leggera pressione. I movimenti dovrebbero essere circolari, partendo dalla zona dell’ombelico per poi allargarsi a cerchio e viceversa. Molto utile è anche effettuare movimenti verticali e orizzontali nell’area addominale con entrambe le mani, dal basso verso l’alto e viceversa e dal centro dell’addome verso l’esterno e viceversa, sempre evitando pressioni eccessive. Per favorire l’eliminazione dell’aria accumulata nella pancia, il massaggio andrebbe alternato a brevi camminate, a esempio interrompendo il massaggio dopo tre minuti e camminando per la stanza per un minuto, per una durata totale di circa dieci minuti. Il massaggio può essere effettuato al bisogno, ogni volta che si percepisce tensione a livello addominale oppure tutti i giorni, se il gonfiore tende a ripresentarsi con regolarità.

Prima del massaggio, può essere utile consumare una tisana carminativa preparata con semi di finocchio, fiori di camomilla e foglie di melissa, che aiuta a rilassare la muscolatura, riassorbire l’eccesso di gas e migliorare la flora intestinale, dando sollievo da eventuali dolori addominali, fitte e coliche e a ridurre l’aria nella pancia. Se si soffre spesso di pancia gonfia, la tisana carminativa può essere sorseggiata calda o tiepida anche durante i pasti o nel corso della giornata a scopo preventivo.

Olio da massaggio per la pancia gonfia

Per rendere il massaggio più efficace è utile ricorrere a oli da massaggio che, oltre ad aiutare i movimenti, contribuiscono a ridurre il gonfiore e l’eventuale dolore associato agli spasmi a livello addominale. L’olio da massaggio può essere preparato in casa con ingredienti facilmente reperibili in erboristeria. Come olio base è possibile utilizzare olio di oliva, olio di girasole, olio di mandorle dolci, olio di riso o qualsiasi altro olio si abbia a disposizione. All’olio vegetale andranno poi aggiunti oli essenziali specifici per il gonfiore addominale. In questo senso sono molto efficaci l’olio essenziale di semi di finocchio, l’essenza di anice verde e gli oli essenziali di cumino e di coriandolo. A questi, è possibile aggiungere olio essenziale di lavanda o di melissa. Per quanto riguarda le dosi, il riferimento è quello di non superare le 50 gocce di olio essenziale per 50 millilitri di olio essenziale. Inoltre, è bene non miscelare più di tre essenze diverse. Un buon olio da massaggio per sgonfiare la pancia potrebbe dunque essere preparato con:

50 millilitri di olio di girasole

20 gocce di olio essenziale di semi di finocchio

20 gocce di olio essenziale di anice

10 gocce di olio essenziale di lavanda

Il procedimento di preparazione è molto semplice: si versa l’olio vegetale in una bottiglia di vetro scuro e si uniscono gli oli essenziali, agitando leggermente dopo ogni aggiunta. La bottiglia, chiusa ermeticamente, può essere conservata a temperatura ambiente lontano da fonti di calore e luce diretta per al massimo tre mesi. È bene etichettare la bottiglia con la lista degli ingredienti utilizzati e la data di preparazione dell’olio.