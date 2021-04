Integratori alimentari: pro e contro. Un decalogo per il corretto uso

editato in: da

Sono ben 32 milioni gli italiani (il 65% della popolazione adulta) a fare uso di integratori alimentari, un mercato che a fine 2019 ha raggiunto un valore di circa 3,6 miliardi di euro (valore prezzo al pubblico), cresciuto del 3,6% a valore rispetto al 2018. Numeri altissimi, tanto che in farmacia, principale canale di vendita, gli integratori si confermano la seconda categoria dopo il farmaco su prescrizione e danno il maggior contributo alla crescita.

Ma cosa sono gli integratori alimentari? Sono davvero utili? E come utilizzarli in maniera consapevole? Risponde alle nostre domande la dott.ssa Susanna Bramante, consulente della nutrizione.

Cosa sono

“Gli integratori alimentari – spiega l’esperta – sono definiti dalla normativa di settore (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169) come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.

Sono solitamente presentati in piccole unità di consumo come capsule, compresse, bustine, flaconcini e simili, e possono contribuire al benessere ottimizzando lo stato o favorendo la normalità delle funzioni dell’organismo con l’apporto di nutrienti o altre sostanze a effetto nutritivo o fisiologico. “L’immissione in commercio – continua la nutrizionista – è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. DL21 maggio 2004 n169. Una volta conclusa favorevolmente la procedura di notifica, gli integratori sono inclusi con un codice in un Registro degli integratori del Ministero della Salute, disponibile pubblicamente”.

A cosa servono

E arriviamo all’annosa domanda: sono veramente utili? Gli esperti sono concordi nell’affermare che una dieta sana e bilanciata è da sola sufficiente a garantire il corretto apporto di sostanze utili al nostro benessere. “Evidenze scientifiche sull’uso degli integratori alimentari dimostrano che nella grande maggioranza dei casi il loro uso non solo è improprio – in quanto una dieta bilanciata sarebbe molto più efficace per “sanare” eventuali carenze di oligoelementi o vitamine – ma che spesso questi prodotti si associano a effetti indesiderati, sia per la concomitanza di patologie o di trattamenti farmacologici con cui possono interferire, sia per i potenziali effetti avversi quando oligoelementi e vitamine vengono assunti in dosi superiori rispetto ai reali bisogni”, racconta la dott.ssa Bramante.

È dunque fondamentale che medici e farmacisti informino i loro pazienti che gli integratori non sostituiscono mai una dieta sana ed equilibrata.

Quando prenderli

“In linea generale – raccomanda la nutrizionista – un’alimentazione corretta ed equilibrata mette al sicuro da rischi di carenza da vitamine idrosolubili. Quindi, l’utilizzo di integratori alimentari è limitato alla prevenzione della malnutrizione per difetto. Esistono, però, dei casi in cui integrare è necessario, ad esempio:

carenze conseguenti a stati patologici, come alterata digestione/assorbimento, un diminuito introito o un’aumentata escrezione, malnutrizione; disturbi alimentari, vomito , degenza ospedaliera (mancata o ridotta sintesi endogena, epatopatia alcolica);

, degenza ospedaliera (mancata o ridotta sintesi endogena, epatopatia alcolica); carenze conseguenti a scelte etiche (carenza di ferro nei vegetariani, carenza di vit. B12 nei vegani).

È necessario sottolineare che gli integratori sono prodotti alimentari e come tali non possono vantare proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione e cura di malattie”.

Il decalogo per un corretto uso

E per aiutare i consumatori a orientarsi nella scelta in maniera consapevole, il Ministero della Salute nel 2019 ha pubblicato un opuscolo informativo con 10 utili consigli: