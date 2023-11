Quali cibi evitare per non prendere peso su cosce e fianchi?

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 Farmabook, una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come web editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: IPA Alimentazione per cosce e fianchi

Che la prova costume sia vicina o lontana, si è sempre terrorizzate dall’idea di ingrassare su cosce e fianchi. Il desiderio di mantenere la linea su cosce e fianchi è comune a molte donne, ma spesso la scelta dei cibi gioca un ruolo fondamentale nella gestione del peso corporeo e nell’accumulo di liquidi. In questo articolo, si capirà quali cibi evitare per promuovere una figura snella e sana, concentrandoci su consigli pratici e informazioni nutrizionali. Oltre a fare attività fisica con esercizi mirati per lavorare sulle zone a rischio, bisogna infatti evitare di portare a tavola alcuni cibi che provocano ritenzione di liquidi e aumento di peso. Si esploreranno in breve anche alcune condizioni legate alla ritenzione idrica, come la cellulite e il gonfiore.

Ritenzione idrica, cellulite e gonfiore:

La ritenzione idrica, la cellulite e il gonfiore nella zona di fianchi e cosce sono fenomeni complessi che coinvolgono diversi fattori fisiologici e biochimici del copro umano e, quindi, prima di capire quali alimenti evitare per ridurli, è necessario esaminare più da vicino queste condizioni, cercando di capire le loro cause e le possibili strategie di gestione.

Ritenzione idrica:

La ritenzione idrica è il risultato di un accumulo eccessivo di liquidi nei tessuti del corpo. Questo può essere causato da vari fattori, tra cui un sistema linfatico inefficiente, alterazioni nella permeabilità vascolare e squilibri ormonali. La presenza di ritenzione idrica può contribuire al gonfiore delle cosce e dei fianchi. Molto spesso vengono proposte come soluzioni:

Diuretici naturali: alcuni alimenti, come il sedano e il prezzemolo, possono agire come drenanti naturali, aiutando a ridurre la ritenzione idrica. Le donne molto spesso ricorrono anche a prodotti salute e integratori drenanti , capaci di aiutare ed espellere più liquidi attraverso le urine giornaliere.

alcuni alimenti, come il sedano e il prezzemolo, possono agire come drenanti naturali, aiutando a ridurre la ritenzione idrica. Le donne molto spesso ricorrono anche a prodotti salute e , capaci di aiutare ed espellere più liquidi attraverso le urine giornaliere. Attività fisica: l’esercizio fisico favorisce la circolazione sanguigna e linfatica, contribuendo a ridurre la ritenzione idrica e favorendo un’aspetto più bello del corpo.

Cellulite:

La cellulite è caratterizzata da depositi di grasso sottocutaneo che si spingono attraverso il tessuto connettivo circostante, creando un aspetto a “buccia d’arancia”. Questo fenomeno è più comune nelle donne ed è influenzato da fattori genetici, ormonali e dello stile di vita. Si tratta di una vera e propria condizione di infiammazione tissutale, che può evolvere e generare stati di dolore diffuso o localizzato. Per il trattamento di questo fenomeno si consigliano:

Dieta antinfiammatoria: una dieta ricca di antiossidanti può aiutare a ridurre l’infiammazione e migliorare la salute della pelle.

una dieta ricca di antiossidanti può aiutare a ridurre l’infiammazione e migliorare la salute della pelle. Massaggio e terapie localizzate: alcuni studi suggeriscono che il massaggio e le terapie localizzate possono contribuire a migliorare l’aspetto della cellulite, anche se sono ancora in corso ulteriori studi.

Gonfiore:

Il gonfiore può essere correlato a processi infiammatori e alla ritenzione idrica. L’accumulo di fluidi può causare un aumento della pressione sui tessuti circostanti, contribuendo al gonfiore nella zona dei fianchi e delle cosce. Ciò genera anche un’aumento significativo de peso corporeo e delle circonferenze. Per trattarlo

Controllo dell’infiammazione: alimenti ricchi di omega-3 e antiossidanti possono contribuire a ridurre l’infiammazione sistemica e favorire il benessere del sistema cardiovascolare

alimenti ricchi di omega-3 e antiossidanti possono contribuire a ridurre l’infiammazione sistemica e favorire il benessere del sistema cardiovascolare Compressione graduata: l’uso di calze a compressione graduata può favorire il drenaggio linfatico e ridurre il gonfiore degli arti inferiori.

E’ necessario un approccio integrato ed efficace per gestire la ritenzione idrica, la cellulite e il gonfiore, che coinvolga una combinazione di interventi scientificamente supportati e uno stile di vita salutare. L’alimentazione equilibrata, l’esercizio fisico regolare e il controllo dello stress possono giocare un ruolo fondamentale nel migliorare la salute generale della pelle e dei tessuti sottocutanei. In conclusione, affrontare questi tre problemi che possono inficiare sulla salute e sull’aspetto di gambe e fianchi, richiedere una comprensione approfondita delle cause sottostanti e un approccio multifattoriale che integri consigli medici con scelte di vita consapevoli. Consultare uno nutrizionista e adottare strategie alimentari personalizzate può essere cruciale per ottenere risultati duraturi.

Quali alimenti bisogna evitare per offrire beneficio a cosce e fianchi?

Zucchero e dolci

Non stupisce che uno dei più grossi nemici della linea sia lo zucchero, in particolare quello raffinato. Abituatevi a bere caffè, tè e tisane senza zucchero e se proprio avete l’esigenza di dolcificare, usate miele, stevia o edulcoranti artificiali. Anche i dolci, che di zucchero sono in gran parte composti, sono da evitare. Via libera invece a qualche quadretto di cioccolato fondente (con cacao oltre il 70%), ma solo se necessario per tamponare la fame.

Farina raffinata

La farina bianca ha un alto indice glicemico e questo non è positivo, soprattutto per i livelli di insulina. Questo ormone favorisce la deposizione di grasso nella zona dei fianchi e del girovita. Meglio privilegiare la farina integrale che con l’apporto di fibre aiuta l’attività intestinale e la modulazione dell’assorbimento di carboidrati, provocando picchi glicemici e insulinemici meno repentini. Un’altra ottima alternativa è la farina di ceci, ricca di proteine e fibre. Anche i prodotti preparati con farina bianca vanno evitati a favore di pane, pasta, crakers, fette biscottate e grissini integrali. E chi sa magari un giorno (non troppo lontano) sarà consigliato anche l’utilizzo di farina d’insetti.

Alcol e bibite gassate

Gli alcolici sono ricchi di zucchero e apportano più calorie di quel che si pensi. Limitatevi a un bicchiere di vino rosso in modo occasionale ed evitate birra e superalcolici. Pure le bibite gassate sono zuccherate e caloriche, e in più gonfiano. Attenzione anche ai succhi di frutta industriali, contengono tanto zucchero e solo piccole percentuali di frutta fresca.

Piatti confezionati e precotti

Mangiate cibi freschi e appena preparati, nei piatti già pronti e nei prodotti industriali ci sono grassi e zuccheri spesso in abbondanza, oltre a conservanti e coloranti che incidono negativamente sul metabolismo e sulla flora intestinale.

Derivati del latte

Attenzione ai latticini, come panna, burro e formaggi, sono spesso ricchi di grassi e a causa del lattosio e della sua intolleranza largamente diffusa, può provocare stati di gonfiore e tensione addominale.



Insaccati

State alla larga infine dagli insaccati, contengono molti grassi, sale e conservanti. Preferite il consumo di carni magre, come la carne pollo e tacchino, ovviamente senza pelle. Gli insaccati andrebbero consumati 1 volta a settimana secondo le linee guida per una sana e corretta alimentazione. Essendo alimenti ricchi di sale provocano ritenzione di liquidi e gonfiore.

Porzioni eccessive

Anche cibi sani possono contribuire all’aumento di peso se consumati in eccesso. Imparare a gestire le porzioni e a ascoltare i segnali di sazietà può fare la differenza nella gestione del peso su cosce e fianchi e più in generale sull’organismo.

Stress

Lo stress cronico può influire negativamente sulle abitudini alimentari, portando a scelte poco salutari. Adottare strategie per gestire lo stress può svolgere un ruolo cruciale nel mantenere un peso equilibrato. Livelli troppo alti di cortisolo endogeno possono avere azione mineralcorticoide e provocare ritenzione di liquidi.

Esempio di dieta settimanale per il benessere di cosce e fianchi:

Di seguito una tabella esemplificativa per una dieta settimanale volta a ridurre il gonfiore di fianchi e cosce, con l’inclusione di alimenti integrali, basso contenuto di zuccheri, frutta rossa e alimenti drenanti. Ricorda che è sempre consigliabile consultare un professionista della salute o un nutrizionista prima di apportare cambiamenti significativi nel proprio stime di vita o nella propria alimentazione.

Giorno Colazione Pranzo Cena Snack Lunedì Porridge di avena integrale con frutti rossi e mandorle Insalata di quinoa, verdure a foglia verde e pollo alla griglia Salmone al vapore con asparagi e riso integrale Frullato di fragole e spinaci Martedì Yogurt greco con mirtilli e semi di chia Insalata di lenticchie con verdure miste e avocado Petto di pollo arrosto con broccoli e riso integrale Frutta mista con un tocco di limone Mercoledì Smoothie di frutta rossa con spinaci Zuppa di pomodoro con quinoa e insalata mista Sogliola al cartoccio con zucchine e couscous integrale Bastoncini di cetriolo con hummus Giovedì Uova strapazzate con spinaci e pomodoro Wrap integrale con tacchino, lattuga e pomodoro Melanzane al forno con pomodori secchi e farro integrale Mirtilli freschi con yogurt greco Venerdì Pancakes di banana e farina di cocco Insalata di riso integrale con gamberetti e verdure Pollo alla griglia con asparagi e orzo integrale Carote e sedano con salsa allo yogurt Sabato Porridge di grano saraceno con frutta mista Quinoa al curry con verdure e ceci Salmone alla griglia con zucchine e patate dolci al forno Frullato di cetriolo, menta e lime Domenica Frittata con spinaci e pomodori secchi Insalata di farro con pollo grigliato e verdure Spaghetti di zucchine con pomodoro fresco e basilico Mirtilli e lamponi con crema di yogurt

In questa dieta, gli alimenti integrali forniscono fibre e nutrienti essenziali, mentre la scelta di frutta rossa contribuisce con antiossidanti al benessere del microcircolo, fondamentale per combattere la ritenzione idrica. Alimenti drenanti come cetriolo, limone e menta possono aiutare a ridurre la ritenzione idrica. Ridurre il consumo di zuccheri aggiunti è importante per mantenere stabili i livelli di insulina e promuovere la salute generale dell’organismo.

Mantenere la linea su cosce e fianchi richiede una combinazione di scelte alimentari consapevoli e attività fisica regolare. Evitare cibi ad alto contenuto calorico e poco nutritivi è un passo importante verso un corpo sano e armonioso. Ricorda, una dieta equilibrata e uno stile di vita attivo sono chiavi fondamentali per raggiungere e mantenere una figura snella e in forma.