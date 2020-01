Gymnema, la pianta per prevenire il diabete e abbassare i trigliceridi

editato in: da

La gymnema, conosciuta anche con il nome Gymnema sylvestre, è una pianta appartenente alla famiglia botanica delle Asclepiadaceae. Caratterizzata da numerosi benefici per la salute è nota soprattutto per la sua azione ipoglicemizzante.

La proprietà in questione è dovuta alla presenza di acido gymnemico A1. Questo componente, il più attivo tra tutti quelli classificati dagli esperti che hanno approfondito le caratteristiche della pianta, agisce in due modi.

Il primo prevede l’inibizione dell’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale. Il secondo, invece, si basa sul miglioramento del metabolismo del glucosio a livello cellulare. Entrando nel dettaglio del primo punto ricordiamo il fatto che le molecole del suddetto acido, quando vengono ingerite, si legano ai recettori deputati all’assorbimento del glucosio, bloccandone temporaneamente l’azione.

Il motivo per cui si verifica il meccanismo appena descritto è legato al fatto che l’acido gymnemico A1 ha peculiarità chimiche e strutturali molto simili a quelle del sopra citato monosaccaride aldeidico, il composto organico più diffuso in natura.

La gymnema, il cui estratto viene spesso utilizzato come rimedio naturale per tenere sotto controllo i livelli di trigliceridi nel sangue, è stata come già detto oggetti di numerosi approfondimenti scientifici. Degno di nota a tal proposito è questo studio risalente al 2017 e portato avanti da un’equipe scientifica attiva presso l’ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources di Uttar Pradesh (India).

Gli esperti in questione hanno confermato l’efficacia ipoglicemizzante della pianta e il fatto che, da diverso tempo ormai, la gymnema è sotto la lente della comunità scientifica, sempre più attenta all’impiego di farmaci contro il diabete contraddistinti dalla presenza di fitomolecole bioattive provenienti da fonti naturali.

Proseguendo con i benefici di questa pianta ricordiamo l’effetto anti-dolce. Basta infatti mettere sulla lingua una piccola quantità di gymnema per percepire in maniera decisamente alterata i sapori dolci. Contraddistinta anche da una notevole efficacia lassativa, può essere apprezzata in diversi modi.

Tra questi è possibile citare la preparazione della tisana – bastano pochi grammi di foglie essiccate – così come la tintura madre, per non parlare degli integratori caratterizzati dalla presenza di estratto secco. Ricordiamo che l’assunzione di gymnema andrebbe evitata in caso di accertata sensibilità a uno o più dei suoi componenti. Per togliersi qualsiasi dubbio, prima di assumerla è opportuno chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.