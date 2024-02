Gli alimenti dietetici sono efficaci? Il parere del nutrizionista

Gli alimenti dietetici non sono sempre la soluzione migliore, anzi in genere rinunciare del tutto all’alimento è meglio che sostituirlo con un prodotto simile ma "light" o "zero".

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: istock Alimenti light e salute

Gli alimenti dietetici, chiamati anche “light” o “zero“, hanno guadagnato popolarità negli ultimi decenni come una soluzione apparentemente semplice per coloro che cercano di perdere peso e rimanere in forma, ma senza rinunciare al gusto. Tuttavia, la questione dell’efficacia e della sicurezza di questi prodotti ha suscitato un dibattito tra esperti e consumatori. In questo articolo, esamineremo in dettaglio cosa sono gli alimenti light o zero, l’effetto compensazione associato a tali alimenti, perché è meglio evitare l’assunzione di prodotti industriali e come seguire una dieta equilibrata per perdere peso e rimanere in forma.

Cosa sono gli Alimenti light o zero?

Gli alimenti light o zero sono prodotti alimentari che sono stati modificati per ridurre il contenuto calorico, di zuccheri, grassi o altri nutrienti rispetto alla versione standard. Questi prodotti sono spesso commercializzati come scelte più salutari per coloro che seguono una dieta dimagrante o desiderano mantenere un peso corporeo sano. Esistono anche protocolli alimentari specifici che si basano sul consumo di tali prodotti industriali, abbinati anche ad altre preparazioni iperproteiche e low carb.

Serve sostituire i cibi spazzatura con i prodotti light?

Secondo i dati raccolti da un ricercatore dell’università di Adelaide, in Australia, i cibi ricchi di calorie, grassi e sale possono arrivare a rappresentare ben un terzo dell’apporto calorico quotidiano. Sostituirli totalmente o in parte con alimenti più sani o con prodotti dietetici potrebbe essere una buona idea?

Per rispondere a questa domanda lo studioso australiano ha analizzato ed elaborato le informazioni sul tema relative a più di 12.000 persone australiane e raccolte tra il 2011 e il 2013 in occasione dell’Australian Health Survey. Quel che è emerso è che sostituire i cibi ricchi di grassi, calorie e sale con alimenti essenziali, non trattati, non elaborati e sani, è sempre un’ottima idea, mentre sostituirli con dei prodotti dietetici, tipo quelli quelli light, senza zucchero o senza sale, non sempre è una buona scelta, dal momento che non è tanto l’apporto calorico in sè a fare la differenza quanto la composizione nutrizionale dell’alimento. L’ideale sarebbe riuscire a ridurre o eliminare il consumo di cibi voluttuari (patatine, cioccolatini, caramelle, bibite zuccherate, snack), a vantaggio di frutta e verdura, latticini, cereali integrali o carni magre. In questo modo si ridurrebbe l’assunzione di sostanze dannose per la salute, come zuccheri raffinati, sale e additivi.

Considerando gli alimenti dietetici, nel caso di biscotti, dolci e dessert senza zucchero è bene chiarire che una riduzione dello zucchero presente nell’alimento non è detto che corrisponda a una consistente riduzione delle calorie. Quanto al consumo di prodotti senza sale in realtà, secondo i dati analizzati, optare per questa scelta porterebbe a una riduzione di solo il 3% dell’assunzione quotidiana di sale.

Ciò che fa la differenza dunque è una maggiore consapevolezza alimentare, che permetta di fare scelte basate sul reale valore nutritivo degli alimenti. Se ci viene voglia di dolce, invece di un cioccolatino, proviamo a gustarci della frutta fresca o secca, invece di optare per sgranocchiare un biscotto senza zucchero, se non a rinunciare del tutto a uno spuntino, scelta privativa che alla lunga potrebbe pesare a livello di umore. La strategia da adottare e quindi quella di sostituire un cibo voluttuario con uno essenziale e non con un alimento dietetico. Ciò vale anche per le bibite zuccherate: evitate le bevande dietetiche a favore della classica acqua, non c’è soluzione più salutare di questa per togliere la sete e idratare l’organismo.

Effetto compensazione: un ostacolo alla perdita di peso

Un problema comune associato all’assunzione di alimenti light o zero è l’effetto compensazione. Questo fenomeno si verifica quando le persone tendono a consumare quantità maggiori di cibo o a indulgere in altri cibi ad alto contenuto calorico per compensare la riduzione di calorie o grassi derivanti dall’assunzione di alimenti dietetici. Di conseguenza, l’effetto netto sulla quantità totale di calorie consumate potrebbe essere minore di quanto inizialmente previsto, compromettendo gli sforzi per la perdita di peso. Ad esempio, prendere bevande alla cola nella versione “zero” e poi mangiare patatine, taralli e altri cibi spazzatura, con la concezione di aver fatto una scelta salutare.

Perché evitare l’assunzione di alimenti industriali

Esistono diverse ragioni per evitare l’assunzione eccessiva di alimenti dietetici industriali:

Basso valore nutrizionale: molti alimenti light o zero sono privi dei nutrienti essenziali necessari per una dieta equilibrata, come vitamine, minerali e fibre. Inoltre, possono contenere additivi artificiali e conservanti che potrebbero non essere salutari a lungo termine. Effetto compensazione: come accennato in precedenza, l’effetto compensazione può annullare i benefici per la perdita di peso associati all’assunzione di alimenti light o zero. Rischio di dipendenza: sono sempre di più le evidenze che suggeriscono che l’assunzione regolare di alimenti dietetici industriali potrebbe aumentare il desiderio di cibi dolci o ad alto contenuto calorico, contribuendo a una dieta squilibrata e a un potenziale aumento di peso nel lungo periodo.

Dieta equilibrata per perdere peso e mantenersi in forma

Per perdere peso e mantenere una buona salute, è fondamentale seguire una dieta equilibrata che includa una varietà di alimenti nutrienti. Ecco alcuni consigli per una dieta sana ed equilibrata:

Alimenti integrali: le fibre, presenti in abbondanza negli alimenti integrali, svolgono un ruolo cruciale nella salute digestiva. Aiutano a regolare la funzione intestinale, prevenendo la stitichezza e promuovendo la regolarità. Inoltre, le fibre possono aiutare a mantenere un peso corporeo sano, poiché contribuiscono a una maggiore sazietà e a una minore assunzione di calorie. Inoltre, l’assunzione di alimenti integrali e ricchi di fibre può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare malattie croniche, come il diabete di tipo 2, le malattie cardiache e il cancro. Questi alimenti hanno un indice glicemico più basso rispetto agli alimenti raffinati, il che significa che causano un aumento più lento e graduale dei livelli di zucchero nel sangue, contribuendo a mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue nel tempo. Fonti proteiche magre: Includere fonti proteiche magre come carne magra, pesce, pollame, uova, latticini magri e legumi, che possono aiutare a promuovere la sazietà e il mantenimento della massa muscolare. Assumere fonti proteiche magre è fondamentale per il benessere del corpo per diversi motivi. In primo luogo, le proteine sono essenziali per la crescita e il ripristino dei tessuti muscolari, contribuendo alla forza e alla resistenza fisica. Inoltre, le proteine magre forniscono una fonte di energia sana e sostenibile, aiutando a mantenere i livelli di zucchero nel sangue stabili e prevenendo i picchi di fame. Le proteine possono anche favorire il senso di sazietà, aiutando a controllare l’appetito e a ridurre il rischio di sovrappeso e obesità Gestione delle porzioni: prestare attenzione alle dimensioni delle porzioni e praticare il controllo delle porzioni per evitare il sovraccarico calorico. Limitare gli alimenti processati: ridurre il consumo di alimenti altamente processati, che spesso sono ricchi di zuccheri aggiunti, grassi saturi e sodio. Idratazione adeguata: bere abbondante acqua per mantenere l’idratazione e favorire il corretto funzionamento del corpo. L’idratazione è fondamentale per il benessere del corpo poiché l’acqua svolge numerosi ruoli vitali nelle funzioni fisiologiche. Innanzitutto, l’acqua è essenziale per mantenere l’equilibrio dei fluidi nel corpo, aiutando a regolare la temperatura corporea, facilitare la digestione, trasportare sostanze nutrienti e ossigeno alle cellule, e eliminare i rifiuti attraverso l’urina e il sudore. Inoltre, l’idratazione adeguata supporta la salute della pelle, dei tessuti e degli organi interni, aiuta a prevenire la stanchezza e l’affaticamento, migliora la funzione cognitiva e mentale e favorisce la performance fisica durante l’attività fisica e lo sport. Mantenere un’adeguata idratazione è essenziale per garantire il funzionamento ottimale del corpo e preservare il benessere generale. Attività fisica regolare: combinare una dieta sana con l’esercizio fisico regolare per massimizzare i benefici per la salute e favorire la perdita di peso.

Alimenti e ricette light “fatte in casa”

Ecco alcuni esempi di alimenti leggeri e ricette fatte in casa che possono essere utilizzati per perdere peso e rimanere in forma:

Insalata di quinoa e verdure: prepara una deliziosa insalata di quinoa, combinando la quinoa cotta con una varietà di verdure fresche tagliate a dadini come pomodori, cetrioli, peperoni e carote. Condisci con un dressing leggero a base di olio d’oliva, succo di limone, sale e pepe. Salmone al vapore con verdure al forno: cuoci il salmone al vapore per mantenere la sua consistenza morbida e delicata, e accompagna con verdure miste al forno come zucchine, pomodori e cipolle. Aggiungi erbe aromatiche fresche e spezie per un tocco di sapore aggiuntivo. Pollo alla griglia con insalata di spinaci: prepara del succulento pollo alla griglia marinato con erbe aromatiche e aglio, e servi con un’insalata fresca di spinaci, pomodorini e avocado. Condisci con una vinaigrette leggera a base di aceto balsamico e senape di Dijon. Zuppa di verdure e legumi: prepara una zuppa leggera e nutriente utilizzando una base di brodo vegetale e aggiungi una varietà di verdure come sedano, carote, cavolfiori e fagioli. Aggiungi erbe fresche e spezie per un sapore extra senza aggiunta di calorie. Smoothie verde proteico: mescola spinaci freschi, banane, proteine del siero di latte in polvere e latte di mandorla per un smoothie verde ricco di nutrienti e proteine. Aggiungi un cucchiaio di semi di chia o lino per una dose extra di fibre e omega-3. Frittata di uova e verdure: Prepara una frittata leggera utilizzando uova biologiche e una varietà di verdure come spinaci, pomodori e peperoni. Cuoci al forno per una cottura sana e senza grassi aggiunti. Yogurt Greco con frutta fresca e frutta secca: Servi dello yogurt greco naturale con fette di frutta fresca come fragole, mirtilli e pesche, e aggiungi una spruzzata di frutta secca come mandorle o noci per una croccantezza extra e un tocco di dolcezza naturale.

In conclusione, mentre gli alimenti dietetici industriali possono sembrare una soluzione conveniente per la perdita di peso, è importante considerare i potenziali rischi associati al loro consumo e concentrarsi invece su una dieta equilibrata e uno stile di vita sano per raggiungere e mantenere un peso corporeo sano a lungo termine. Consultare un professionista della salute o un dietista registrato può fornire supporto e orientamento personalizzato per raggiungere i propri obiettivi di salute e benessere.

Fonti bibliografiche:

C_17_pubblicazioni_2915_allegato.pdf (salute.gov.it)