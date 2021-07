Come migliorare la digestione

editato in: da

Come avviene la digestione?

La digestione ha come fine quello di trasformare i nutrienti contenuti negli alimenti (proteine, carboidrati e grassi) in sostanze più semplici che possano essere assimilate a livello della mucosa assorbente dell’intestino tenue. “Prima digestio fit in ore” è un motto della scuola salernitana, “la prima digestione avviene nella bocca”. Il senso è chiaro: masticare a lungo il cibo è il primo passo per garantirsi una buona digestione. Lo stomaco svolge una buona parte del processo digestivo grazie all’azione combinata dell’acido cloridrico, della pepsina (l’enzima in grado di digerire almeno parzialmente le proteine) e dei muscoli. I movimenti peristaltici della muscolatura liscia dello stomaco hanno lo scopo di mescolare il bolo alimentare con i succhi gastrici fino a trasformalo in una poltiglia quasi liquida e molto acida (per la presenza dell’acido cloridrico) alla quale si dà il nome di chimo. L’intero processo dura mediamente due ore e alla fine di questa tappa digestiva gli alimenti saranno stati ridotti in frammenti di dimensioni millimetriche.

È interessante notare che non tutti i cibi presentano gli stessi tempi di permanenza nello stomaco. Gli alimenti prevalentemente glucidici come pasta, pane e riso vengono digeriti più velocemente delle proteine, e queste a loro volta più velocemente dei grassi. È esperienza di tutti la laboriosità nel digerire una carne particolarmente grassa. Man mano che lo stomaco svolge il proprio lavoro il chimo viene riversato nel duodeno, la prima porzione dell’intestino tenue. È in questa sede che la digestione si completa grazie alla presenza dei sali biliari provenienti da fegato e colecisti e degli enzimi digestivi prodotti dal pancreas. A conclusione di questa terza ed ultima tappa digestiva il chimo diventa chilo.

La cattiva digestione

Alla difficoltà a digerire abbiamo dato un nome ed è quello di dispepsia. Esiste una dispepsia detta funzionale nella quale, pur in assenza di una malattia organica, la digestione non avviene come dovrebbe. In percentuale minore la causa della cattiva digestione è una delle malattie organiche riportate in questo elenco:

Esofagite da reflusso;

Gastrite acuta e cronica;

Ulcera peptica o erosioni della mucosa;

Duodenite;

Sindrome da malassorbimento;

Colon irritabile;

Neoplasie a carico del tubo digerente;

Calcolosi della colecisti e/o sabbia biliare;

Pancreatite cronica;

Neoplasie del pancreas;

Diabete mellito;

Disfunzioni tiroidee.

L’abuso di alcol e alcuni farmaci possono in parte compromettere la funzione digestiva e contribuire ad acuire i sintomi associati alla dispepsia.

Sintomi

I sintomi più tipici associati alla cattiva digestione sono:

Dolore;

Bruciore di stomaco;

Eruttazioni;

Alitosi;

Rigurgito acido e pirosi retrosternale;

Senso di digestione lunga e laboriosa;

Sonnolenza post-prandiale.

Tra i sintomi quello più suggestivo è il dolore che in alcuni casi viene percepito come una sensazione spiacevole localizzata nella parte superiore dell’addome. Gli altri sintomi riportati nella lista non devono essere presenti contemporaneamente. In realtà si parla di una dispepsia simil-ulcerosa nella quale i sintomi sono simili a quelli di chi ha un’ulcera peptica con dolore spesso presente a digiuno e di notte e che viene alleviato dal cibo o dall’assunzione di gastroprotettori. C’è poi una dispepsia simil-motoria nella quale ad essere alterata è la parte meccanica della digestione con conseguente rallentamento dello svuotamento gastrico e comparsa di nausea, vomito, distensione e senso di ripienezza post-prandiale, eruttazioni e sazietà precoce. La sonnolenza è legata al fatto che durante la digestione aumenta il flusso ematico a livello dell’apparato digerente e questo comporta un furto del sangue diretto al cervello e la comparsa di torpore, difficoltà di concentrazione e mal di testa. Più lenta è la digestione e più è importante la sonnolenza.

Come velocizzare la digestione?

In caso di dispepsia la prima cosa da fare dal punto di vista medico è escludere la presenza di una gastrite, di un’ulcera, del reflusso gastroesofageo, di problematiche a carico delle vie biliari. In tre casi su quattro all’origine della dispepsia non vi è una causa organica e si parla allora di dispepsia funzionale o idiopatica. In questo caso ci si limiterà a trattare i sintomi. Il primo passo da fare è quello di adottare alcuni accorgimenti dietetici. In primo luogo, è necessario abolire il fumo di sigaretta, l’alcol e il caffè ed evitare il consumo di alimenti particolarmente grassi che hanno come effetto quello di rallentare lo svuotamento gastrico.

Masticare a lungo come insegnavano già i medici della scuola salernitana è una pratica essenziale per poter digerire bene qualsiasi pasto. I vantaggi di una masticazione lenta sono legati al fatto che si ingoia meno aria con la deglutizione del bolo alimentare, diminuiscono i tempi di permanenza degli alimenti nello stomaco e si mangia di meno. A distanza di circa 20 minuti dall’inizio del pasto, infatti, vengono rilasciati gli ormoni della sazietà che ci inducono a smettere di mangiare con il duplice vantaggio di impegnare meno l’apparato gastroenterico e di garantire il mantenimento di un peso ottimale. La masticazione non comporta solo la triturazione degli alimenti. Nella saliva sono presenti enzimi capaci di cominciare a scindere grassi e carboidrati.

È importante porre particolare attenzione alla fase gastrica del processo digestivo. Dal momento che grassi, proteine e carboidrati hanno tempi diversi di permanenza nello stomaco i soggetti dispeptici dovrebbero limitare la presenza dei grassi all’interno dei loro pasti. Una strategia che contribuisce a raggiungere il senso di sazietà pur riducendo la componente lipidica è quella di iniziare il pasto con un piatto di verdure crude o cotte condite con una piccola quantità di olio extravergine di oliva.

La terapia farmacologica finalizzata alla gestione del sintomo si basa sull’uso di inibitori di pompa protonica altresì noti come gastroprotettori o farmaci antiacido soprattutto se ci troviamo di fronte ad una dispepsia simil-ulcerosa. Nella simil-motoria si suggerisce l’assunzione di procinetici, farmaci capaci di accelerare e modulare la peristalsi favorendo così lo svuotamento gastrico. Vanno assunti fino alla scomparsa del sintomo e sempre sotto prescrizione medica. In genere sono sufficienti poche settimane. Deve essere abolito il “fai da te” dal momento che questi farmaci non sono privi di effetti collaterali, soprattutto se assunti per lungo tempo. Altri farmaci consigliati sono gli enzimi digestivi (miscele di proteasi, lipasi e amilasi) e gli acidi biliari (acido ursodesossicolico).