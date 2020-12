GF Vip, Oppini risponde a Tommaso Zorzi dopo aver scoperto i sentimenti per lui

editato in: da

Francesco Oppini risponde a Tommaso Zorzi dopo aver scoperto i sentimenti per lui durante una diretta del GF Vip. Il figlio di Alba Parietti ha scelto di lasciare la Casa per riabbracciare le persone che ama, mentre l’influencer resterà ancora diverse settimane nel loft di Cinecittà. Separarsi da Tommaso non è stato affatto semplice per Oppini che con lui aveva creato un rapporto molto forte.

Nelle ore successive all’addio di Francesco alla Casa del GF Vip, Zorzi si è lasciato andare ad alcune confessioni, prima con Cristiano Malgioglio, poi con Stefania Orlando. “Amo, non so come dirtelo, però te lo devo dire perché preferisco essere io a farlo – ha esordito Tommaso, parlando con l’amica -. Ieri ad un certo punto mi chiama Malgioglio e mi dice che mi deve parlare. Andiamo di là in salotto…è stata una conversazione molto bella, mi sono commosso. Lui mi dice ‘Dimmi la verità…ma tu eri innamorato di Francesco?”.

Poco dopo l’influencer e amico di Aurora Ramazzotti ha ammesso di essersi innamorato di Oppini. “Ieri ho fatto un confessionale di un’ora su questo, quindi uscirà”, ha aggiunto, apparendo un po’ spaventato. “Si intuiva…però io non ho mai voluto…per rispetto – ha risposto la Orlando, cercando di rassicurarlo -. Non c’è niente di male, tu non l’hai mai voluto dire per non metterlo in difficoltà, ma è una cosa lecita […] I sentimenti nascono così, non puoi chiedere il permesso. Però tu sei stato onesto con te stesso e anche con cui ascolta, tra cui Francesco. Non c’è nulla di terribile, la vedo una cosa molto bella invece, succede di non essere corrisposti”.

Zorzi ha poi confessato di temere molto la reazione di Francesco Oppini quando scoprirà i suoi sentimenti per lui e quella di Cristina, la fidanzata dell’imprenditore. Poco dopo il figlio di Alba Parietti ha voluto rompere il silenzio, pubblicando su Instagram un commento alle parole dell’amico. Francesco non si è addentrato nella questione, ma ha condiviso la frase di una fan nelle Stories di Instagram: “Tommy non lo biasimo – si legge -. In fondo, siamo un po’ tutte innamorate di Francesco”.