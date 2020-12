GF Vip 2020, Oppini saluta Zorzi, la Gregoraci lascia: le pagelle della ventitreesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Tempo di scelte e di addii al GF Vip che ci ha regalato una ventireesima puntata appassionante. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno scelto di abbandonare la Casa, mentre Dayane Mello ha cambiato idea. Grandi annunci anche da parte di Alfonso Signorini: il Grande Fratello andrà in onda a Capodanno.

ALFONSO SIGNORINI – Sta facendo la storia della tv con l’edizione più lunga di sempre del GF Vip. Difficile tenere il ritmo senza stancare i telespettatori, ma lui c’è riuscito. Come? Mescolando sentimenti, emozioni forti e un pizzico di scontri che non guastano mai. Il risultato è un GF Vip che cattura l’attenzione e che terrà compagnia al pubblico anche a Capodanno. Ad annunciarlo nel corso della diretta è stato proprio il conduttore: “Faremo insieme anche il Capodanno – ha detto, aggiungendo con la consueta ironia -. Scannatevi che fa bene allo share!”. VOTO: 10.

ELISABETTA GREGORACI – Senza ombra di dubbio è stata lei la grande protagonista di questo GF Vip. Il suo legame con Flavio Briatore, ex marito e papà del figlio Nathan Falco, è finito spesso al centro dei polemiche e gossip, dentro e fuori dalla Casa. La showgirl nel corso della ventitreesima puntata si è scontrata, ancora una volta, con Dayane Mello, dopo aver visto alcuni filmati in cui la modella, insieme a Giulia Salemi e Selvaggia Roma, parlava male di lei. Al centro della lite fra le due il rapporto di Elisabetta con Rosalinda, che si sarebbe allontanata a causa della top model. “Dopo quella cosa di Giulia non mi ha più rivolto la parola, volevo che almeno mi chiedesse come stai”, ha detto la Gregoraci e nello scontro in diretta è subito intervenuta Dayane. Le parole della modella hanno innervosito la showgirl che si è arrabbiata: “Dayane è una grandissima maleducata – ha detto -. È incoerente e bugiarda. ieri è venuta a farmi uno show. Poi urla, non risponde quando le fai una domanda, quando cerchi di parlarle si gira e se ne va. Di notte sbatte le porte, lascia tutto aperto e se ne frega”. Dopo la lite, Elisabetta ha confermato la sua volontà di lasciare la Casa. Lontana da suo figlio ormai da troppe settimane, vuole riabbracciarlo in tempo per Natale. Ha però accettato di trascorrere qualche giorno nel tugurio con Pierpaolo Pretelli, rimanendo con lui sino a lunedì. Di certo come concorrente del GF Vip la Gregoraci non si è risparmiata. Spesso al centro di liti e polemiche che hanno coinvolto la sua vita privata, non si è mai tirata indietro. Se inizialmente sembrava decisa a non sciogliersi, una puntata dopo l’altra si è mostrata sempre più vera, gettando definitivamente la maschera. Fragile di fronte al filmato del figlio che la fa sciogliere in lacrime, forte nell’affermare ciò che pensa, sensibile ed educata nel cercare sempre un punto d’incontro con gli altri. Il più delle volte, forse, troppo vittima di pregiudizi. Elisabetta ci è piaciuta. VOTO: 8.

FRANCESCO OPPINI E TOMMASO ZORZI – Non avremmo mai voluto vederli divisi eppure è successo. Il figlio di Alba Parietti, dopo lunghe riflessioni, ha deciso di abbandonare la Casa del GF Vip. Una scelta sofferta che dimostra l’amicizia forte e sincera nata con Tommaso. Nella ventitreesima puntata i due si sono scambiati un commovente abbraccio. “Spacca tutto, ti voglio un bene dell’anima – ha sussurrato Oppini all’orecchio dell’amico -, se ti vedo bere perché sei depresso non ti parlo più!”. Inutile il tentativo di convincere Francesco a restare, dopo le telefonate con la famiglia e una lunga riflessione, ha deciso di abbandonare il gioco. “Ho trovato Tommaso che è una persona speciale – ha raccontato -. Mi sono reso conto quanto amore sono riuscito ad esprimere, non so neanche io come. Io posso solo dire grazie per l’opportunità, ma ora voglio dare la priorità ai miei affetti perché so che così come sono ora non riuscirei a dare neanche la metà di quello che davo prima”. Un vero peccato, ma resta la certezza che il legame continuerà fuori dalla Casa dove ad aspettare Tommaso Zorzi ci sarà anche Alba Parietti. VOTO: 9.

PIERPAOLO PRETELLI – Grande sorpresa del GF Vip, si è dimostrato un ragazzo sensibile, riflessivo e romantico. Un uomo che, al di là delle apparenze, non ha mai avuto paura di mostrare le sue fragilità. E nella ventireesima puntata del GF Vip, ancora una volta, Pierpaolo ha emozionato il pubblico, incontrando il fratello. Giulio Pretelli ha raccontato la sua lotta contro l’anoressia e il sostegno del fratello che è rimasto sempre al suo fianco. “Avevo appena iniziato a Striscia, ero felice perché c’era la novità – ha spiegato -. Ma l’ho vissuta malissimo perché c’era questa sofferenza per Giulio che mi ha risucchiato un po’ le energie. La gioia più grande è che sta bene”. Cavaliere con Elisabetta Gregoraci, legato alla famiglia e papà dolcissimo: Pretelli è sempre più tenero. VOTO: 8.

DAYANE MELLO – Difficile decifrare una donna come lei. La modella è una stratega e una bugiarda, come afferma Elisabetta Gregoraci, o è semplicemente molto sincera come spiega Antonella Elia? Di certo è fra i personaggi più forti di questa edizione del GF Vip ed è ancora da scoprire. Nella ventitreesima puntata la top model è riuscita ancora a stupirci. Decisa ad abbandonare lo show per riabbracciare la figlia Sofia, ha poi cambiato idea, rimanendo nella Casa dopo una telefonata con la ex suocera, mamma di Stefano Sala. VOTO: Sospeso.