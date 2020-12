GF Vip, Zelletta e il regalo della fidanzata per Natale: “Non me lo meritavo”

editato in: da

Nella Casa del Grande Fratello Vip gli inquilini è arrivato Babbo Natale: ogni vip ha scartato dei regali mandati dai loro cari, tra biglietti commoventi e grandi emozioni che solo una festa come questa può suscitare.

Tra i “vipponi” però ce n’è stato uno che ha ricevuto un dono molto particolare: un flaconcino di profumo, un elastico per capelli e un enigmatico messaggio. Andrea Zelletta, dopo essersi emozionato per i regali dei suoi genitori, ha aperto un piccolo pacchetto che riportava le parole della fidanzata Natalia Paragoni: “Buon Natale dalla tua ragazza, spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto”.

Il gesto della ragazza ha lasciato tutti gli inquilini di stucco, che si sono raccolti subito attorno ad Andrea per capire il senso di questo regalo, ipotizzando uno scherzo o un significato nascosto. Quel che è certo è che Zelletta è rimasto colpito, a maggior ragione dato che la fidanzata non aveva partecipato neanche ai video messaggi di auguri trasmessi sul maxischermo della Casa alla vigilia.

L’ex tronista di Uomini e Donne poi si è sfogato con Sonia Lorenzini: “Qui dentro si vive una vita parallela, perché non è vita reale, si stringono dei rapporti più velocemente perché convivi con delle persone che tu non hai scelto e io vivo le emozioni per quelle che sono, tutte e in pieno, senza mai mancare di rispetto a nessuno“.

In molti infatti sia dentro che fuori la Casa, hanno ipotizzato che la Paragoni abbia scoperto un tradimento e abbia voluto mandare un messaggio in codice al fidanzato. Ma Zelletta nel suo sfogo è assolutamente convinto di aver agito sempre in maniera corretta nei confronti della ragazza: “Io non ho nulla da rimproverarmi, e non me lo meritavo”.

In un primo momento Andrea ha immaginato che dietro le parole di Natalia ci sia la rabbia per scelta di proseguire l’avventura al GF Vip dopo il prolungamento del programma, ma la Lorenzini gli ha subito smontato l’ipotesi, supponendo che ci sia qualcosa di più.

Nel frattempo sui social in tantissimi sono convinti che la colpa sia di Alfonso Signorini. Il conduttore infatti, durante una diretta di Casa Chi, aveva svelato: “C’è qualcuno nella Casa di adesso che alla mia domanda diretta nel provino: ‘Ma se tu entri al Grande Fratello con la fidanzata come la metti’. Mi ha risposto: ‘Ma chi se la ricorda più! Io la sfan**** appena entro non mi ricordo nemmeno più di lei’. E adesso è lì a fare il cuoricino”.