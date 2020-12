GF Vip, Adua Del Vesco crolla: in lacrime per Dayane Mello

editato in: da

Adua Del Vesco crolla in lacrime nella Casa del GF Vip pensando all’amica Dayane Mello. Le due negli ultimi giorni si sono allontanate e la modella ha criticato duramente l’attrice. L’ingresso di nuovi inquilini nel loft di Cinecittà ha portato a molti cambiamenti, cambiando gli equilibri e scatenando anche qualche gelosia. Fra Rosalinda – vero nome dell’attrice – e Dayane sono nate delle incomprensioni e discussioni che hanno destabilizzato la loro amicizia.

“Dayane tiene dentro e accumula – ha confessato Adua Del Vesco, lasciandosi andare alle lacrime -, e ogni volta che abbiamo una discussione tira fuori cose passate. Lei mi recrimina il fatto che parlo con tutti, ma se mi sento di confidarmi con altre persone che problema c’è? Io parlo delle mie cose, ma non ho mai detto qualcosa su di lei. Mi fa male vedere certe situazioni e sento di non avere più il mio punto di riferimento. Lei si sta allontanando poco a poco”.

All’origine dell’ultima lite fra le due ci sarebbe la scelta di Adua di nominare Sonia Lorenzini. “Non vuole parlare con lei – ha raccontato Cecilia Capriotti a Stefania Orlando -. È rimasta male per la nomination che ha fatto Rosalinda a Sonia. Le ho detto di chiarire, ma ha detto di no”. Gli inquilini hanno commentato il motivo del litigio e la Orlando ha svelato: “Una deve rispettare le nomination degli altri. Dayane ce l’ha con Rosalinda per la nomination che Rosalinda ha fatto a un’altra persona, è assurda questa cosa”.

La nomination di Adua Del Vesco nell’ultima diretta con Alfonso Signorini ha causato numerose discussioni al GF Vip. Poco dopo la puntata, la Lorenzini aveva accusato l’attrice di averla nominata perché gelosa di Mario Ermito. “Hai fatto la finta tonta – aveva tuonato Sonia dopo aver scoperto la nomination -, mi hai messo la pulce nell’orecchio e poi me l’hai messo in quel posto! Sei una gran furba! Adesso tutto ha senso”. Mentre Dayane aveva detto di essere delusa dall’amica: “Io faccio un passo indietro. Ride e scherza con tutti, in altri casi avrebbe pianto per tre giorni […] Qualcosa non mi quadra”.