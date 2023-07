Fedez sparisce (di nuovo) dai social. E Chiara Ferragni si mostra solo con i figli

La crisi dei Ferragnez sembrava cosa passata, eppure gli ultimi segnali della coppia sembrano confermare che qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Fedez da una settimana è sparito da Instagram: nessun post o storia a segnalare la sua presenza sui social. Chiara Ferragni invece, reduce dall’addio al nubilato della sorella Francesca, ha pubblicato solo (pochi) contenuti con i figli, mentre del marito ancora nessuna traccia.

Ferragnez, crisi all’orizzonte? Lui sparisce ancora dai social

Che fine ha fatto Fedez? Il rapper è letteralmente sparito dai social nell’ultima settimana, seminando qualche dubbio tra gli appassionati di gossip. Mentre Chiara Ferragni è volata a Mykonos per un lungo weekend di festeggiamenti in occasione dell’addio al nubilato della sorella Francesca – che a settembre convolerà a nozze col compagno Riccardo Nicoletti – dell’artista non si hanno notizie.

E sebbene l’imprenditrice digitale sia tornata in Italia per riabbracciare la famiglia dopo un fine settimana esclusivo sull’isola greca, continua a non esserci traccia di Fedez sui social, anche tra le sue storie. Chiara infatti ha postato pochi contenuti in questi ultimi giorni, e solo in compagnia dei figli: il marito è il grande assente.

Tutto lascerebbe pensare a una nuova crisi per la coppia più chiacchierata dei social, anche se il settimanale Oggi li ha paparazzati a Portofino, dove Chiara e Fedez si sono concessi due giorni insieme (e senza figli) per una fuga d’amore. Pare che per il loro soggiorno romantico abbiano scelto uno dei loro luoghi del cuore, l’Hotel Belmond Splendido, dove si sono regalati una speciale cena privata in terrazza.

Del loro soggiorno nessuna traccia sui loro profili ufficiali: pare che dopo una giornata in mare su una barca di 21 metri, abbiano anche fatto una passeggiata nella piazzetta di Portofino. Il settimanale però sottolinea che “secondo i presenti i due sembravano complici e chiacchieravano fitto, ma avrebbero accentuato baci e abbracci una volta accortisi dei paparazzi. A pensare male, si sa…”.

Chiara Ferragni e Fedez, la presunta crisi smentita (a tutti i costi)

“Non siamo in crisi. Non siamo mai stati più uniti di così”: con questa frase Chiara Ferragni e Fedez chiudevano non troppo tempo fa il trailer di The Ferragnez 2, la seconda stagione che documenta la vita della coppia più seguita d’Italia.

I due infatti hanno provato a tutti i costi a smentire le voci che li volevano lontani, soprattutto dopo il bacio di Fedez e Rosa Chemical che ha scatenato un vero e proprio putiferio, sia fuori che all’interno delle dinamiche della loro famiglia. Si è parlato addirittura di accordi per la coppia, che sarebbe rimasta insieme – a detta dei più informati – a patto che lei limitasse le sue frequentazioni del mondo fashion.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni che si sono gonfiate e sgonfiate nel tempo, ma è bastato pochissimo – appena qualche giorno di assenza dai social da parte di Fedez – per riaccendere i riflettori sui Ferragnez e sul loro presunto allontanamento. Si tratterà davvero dell’ennesimo pettegolezzo o davvero qualcosa comincia a scricchiolare nel loro rapporto?