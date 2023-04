Chiara Ferragni e Fedez dopo la presunta crisi: “Insieme a una condizione”

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Tutti conoscono la presunta crisi che avrebbero attraversato Chiara Ferragni e Fedez dopo Sanremo 2023. Definita spesso come la “coppia d’oro dei social”, sui Ferragnez si è detto di tutto: matrimonio finito, amore al capolinea, divorzio imminente. Ma, alla fine, a smentire è stato il rapper in persona su Instagram. Tuttavia, le indiscrezioni sulla loro crisi non sono mai (davvero) finite, e ora se ne aggiunge un’altra: un presunto accordo per continuare a stare insieme.

Chiara Ferragni e Fedez, il presunto accordo per scacciare la crisi

L’etichetta della crisi, una volta affibbiata, è difficile da mandare via. Lo sanno bene Chiara Ferragni e Fedez: quando un dubbio si insinua, il “gossip” fa il resto, con tutte le ipotesi del caso. Da coppia solidissima, infatti, i Ferragnez sono passati a essere “distanti, freddi, non più social come un tempo”. Il tutto è avvenuto dopo Sanremo 2023, con il finto amplesso in diretta con Rosa Chemical.

Il sipario sulla crisi è sceso nel momento in cui Fedez è intervenuto sui social per smentire qualsiasi tempesta. Ma il quieto vivere della coppia sarebbe dovuto – secondo il settimanale Oggi – a un presunto accordo che avrebbero fatto. Insomma, il sereno sarebbe tornato a seguito di una condizione, imposta proprio dal rapper.

Cosa prevede questo “patto”? Che “lei limiti le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Chiaramente, come sempre, è bene sottolineare che ci troviamo di fronte a una indiscrezione, che non è stata confermata (e probabilmente non lo sarà mai).

Chiara Ferragni e Fedez, i dettagli della presunta crisi

Non si è parlato di altro per settimane, e poi l’affaire Ferragnez si è “sgonfiato”. Dalla lontananza sui social dopo Sanremo, dovuta a un problema personale di Fedez, che non si è più voluto mostrare, fino alle foto insieme (rare rispetto a una volta) su Instagram, la coppia di fatto non si è mai separata. Fedez ha davvero dormito sul divano, come riportato da un’altra indiscrezione?

Chiara si è risentita perché Fedez le ha rubato la scena sul palco dell’Ariston? Tutte congetture, così come la misteriosa sparizione di Luis Sal – migliore amico di Fedez – dal podcast Muschio Selvaggio su YouTube, dovuta a “impegni lavorativi”. Stando a quanto riportato da Oggi, però, non è chiaro il motivo della richiesta, così come non sono noti i nomi delle persone da cui Chiara si sarebbe allontanata.

The Ferragnez 2, la puntata speciale su Sanremo

“Sarà un rollercoaster di emozioni”. Dopo Sanremo, le riprese dei The Ferragnez 2 erano state fermate. Un momento di “stop” richiesto dagli stessi Chiara e Fedez. La visibilità e la fama hanno – spesso – un prezzo da pagare, e non è semplice vivere costantemente sotto le luci dei riflettori. Soprattutto quando ci sono problemi, come quelli che ha dovuto affrontare il rapper a causa della sospensione di uno psicofarmaco.

La data di uscita della serie The Ferragnez 2 è il 18 maggio. C’è anche un episodio speciale su Sanremo, che ovviamente tutti attendono con enorme curiosità. Vedremo di più su cos’è successo dopo il finto amplesso tra Fedez e Rosa Chemical? O magari è solo hype?