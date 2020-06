Elisabetta Gregoraci al GF Vip: Flavio Briatore contrario

editato in: da

Elisabetta Gregoraci si prepara a partecipare al Grande Fratello Vip, ma Flavio Briatore non sarebbe d’accordo. Secondo le ultime indiscrezioni la showgirl calabrese entrerà presto nella casa di Cinecittà, dopo un incontro con Alfonso Signorini, ma l’imprenditore avrebbe già protestato per la scelta dell’ex moglie. Dopo un’edizione piuttosto fortunata, grazie a un cast ben costruito e a storie emozionanti, il giornalista si prepara a condurre il nuovo GF Vip con tante novità. La prima? Un gruppo di inquilini ancora più famosi e amati. Fra loro ci sarebbe proprio la Gregoraci, pronta a iniziare questa avventura particolare.

A opporsi Flavio Briatore che, come ha svelato Giornalettismo, non sarebbe affatto felice della decisione di Elisabetta. “Secondo le nostre fonti – si legge – Flavio Briatore, sarebbe contrario a questa scelta”. Già qualche anno fa la Gregoraci era stata indicata con assoluta certezza come una concorrente del noto reality. All’ultimo minuto però l’ingaggio della showgirl era saltato. Il motivo? All’epoca si era parlato di una netta opposizione del milionario e della scelta della modella di seguire il suo consiglio per evitare tensioni in famiglia.

Ora però Elisabetta sarebbe decisa ad andare avanti per la sua strada. Il Grande Fratello Vip rappresenterebbe per lei una svolta nella carriera, dopo la conduzione di Made In Sud, passata ora a Stefano De Martino e Fatima Trotta. La Gregoraci ha un legame molto forte con Briatore a cui è stata legata per oltre dieci anni. Un matrimonio celebrato nel 2008 e arrivato al capolinea nel 2017. Nonostante ciò i due ex sono rimasti sempre uniti per il bene del figlio Nathan Falco, che è sempre stato al centro dei loro pensieri.

Ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, qualche settimana fa la Gregoraci aveva parlato del suo rapporto con Briatore, accennando ad alcuni flirt, ma ribadendo il rapporto splendido con il padre di suo figlio che, ancora oggi, ha un peso molto importante nella sua esistenza. “Nella mia vita ho vissuto tante altre vite, non parlerei di scelte sbagliate – aveva detto -. Farei altre scelte su alcune cose. Però, tutte le scelte che ho fatto mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi”.