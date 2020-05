Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci a Vieni da me: “Credo di essere stata tradita da Briatore”

editato in: da

Ospite in collegamento a Vieni da Me, Elisabetta Gregoraci risponde a delle domande scomode che le pone la sua amica e conduttrice Caterina Balivo. L’intervista si affaccia tra video amarcord e quesiti spinosi, ai quali la showgirl calabrese risponde sempre con il sorriso, non perdendo occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Nello specifico, Elisabetta Gregoraci rimarca una differenza di trattamento ricevuto dai colleghi uomini e dalle colleghe donne e ricorda a Caterina Balivo che loro due sono “tra le poche donne di spettacolo che ancora non si sono deformate il viso”.

L’intervista, dunque, ha un sottofondo leggermente polemico, ma Elisabetta non perde la serenità nemmeno alla fatidica domanda dell’amica Caterina: “Elisabetta, sei mai stata tradita?”

L’ex moglie di Flavio Briatore si lascia andare a confidenze inedite e risponde: “Tradita? Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì.”

Nonostante il gossip che voleva un ritorno di fiamma tra l’imprenditore Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, la showgirl spiazza tutti con i retroscena della loro vita sentimentale:

“Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io.”

Per amore del figlio Nathan Falco avuto con Flavio Briatore e per salvare il loro matrimonio, Elisabetta aggiunge di aver sempre perdonato “perché erano cose abbastanza soft”.

D’altro canto, l’imprenditore e la showgirl hanno scelto di rimanere uniti anche dopo la separazione. Per questo motivo, hanno deciso entrambi di abitare a Montecarlo, per non destabilizzare troppo loro figlio Nathan, frutto di dieci anni d’amore. In un’intervista ad Oggi, Briatore rivela: “Nathan sta tra casa mia e casa di Elisabetta. Sono a 300 metri una dall’altra.”

Anche se separati, Flavio ed Elisabetta sono dei genitori fantastici con Nathan, che il 23 marzo scorso ha compiuto 10 anni. A questo proposito, Briatore confessa ad Oggi di trattare suo figlio “come un sessantenne”, poiché spesso partecipa in silenzio alle conferenze di lavoro del papà.

Il matrimonio tra Elisabetta e Flavio è dunque giunto al termine, ma durante tutta l’intervista a Vieni da me sul viso di Elisabetta non compaiono mai segni di rancore o di rimpianti, e spiega: “Tutte le scelte che ho fatto mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi”.