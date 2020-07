Cristina Plevani ricorda l’addio a Pietro Taricone e svela cosa accadde dopo il GF

editato in: da

Cristina Plevani torna a parlare di Pietro Taricone e svela cosa successe dopo la fine del Grande Fratello, programma nel quale i due formarono una coppia. Sono trascorsi vent’anni dalla messa in onda della prima puntata del reality che ha cambiato per sempre la storia della tv, regalando il successo ai suoi protagonisti. Da allora ci sono state numerose edizioni dello show, ma nessuno ha mai dimenticato Taricone, considerato da tutti il vincitore morale del programma.

Nel corso del reality Pietro intrecciò una relazione con Cristina Plevani e la loro storia d’amore fece sognare milioni di italiani. La laison terminò subito dopo la fine del Grande Fratello, in seguito Taricone trovò l’amore con Kasia Smutniak e diventò papà di Sofia. Poi il tragico incidente, avvenuto nel giugno del 2010, che ha spezzato la vita dell’attore. Sulle pagine del settimanale DiPiù, l’ex vincitrice del GF ha parlato dell’ex, ricordando il loro addio.

“Pietro era il maschio dominante – ha spiegato -. Trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. Le cose, tra noi, non funzionarono. Pensavo che saremmo potuti rimanere almeno amici dopo la fine del programma. Invece no. Dopo l’uscita da parte sua raccolsi soltanto indifferenza”. Negli ultimi mesi in tanti hanno ricordato Pietro, da Salvo Veneziano a Lorenzo Battistello. Quest’ultimo ha svelato perché solo Marina La Rosa si presentò al funerale dell’attore.

“Sorrido quando leggo le parole dei miei ex coinquilini che lo ricordano – ha confessato Cristina -. Può parlare di Pietro Marina La Rosa perché è l’unica che, dieci anni fa, è potuta andare al funerale. Vivendo a Roma, credo che lei fosse la sola ad avere un rapporto stretto, di amicizia, con Taricone”.

In un’intervista Lorenzo Battistello aveva raccontato: “Ai funerali di Pietro c’era solo Marina. Credo che se fosse successo oggi saremmo stati lì tutti e nove. È stato il momento, nella nostra testa il Grande Fratello in quel periodo era finito. Quell’unità mancata all’epoca l’abbiamo ritrovata adesso. Il legame tra noi ex concorrenti è molto forte ancora oggi – aveva aggiunto -. Abbiamo un gruppo Whatsapp e ci sentiamo tutti i giorni. In quel periodo, invece, dopo il boom iniziale ognuno aveva preso la sua direzione. C’erano stati gli eventi, le serate, gli incontri in tv e poi ci eravamo distaccati, stavamo capendo cosa fare della nostra vita”.