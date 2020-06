GF, Lorenzo Battistello racconta l’ultima sera con Pietro Taricone

editato in: da

Lorenzo Battistello racconta l’ultima sera con Pietro Taricone dopo il Grande Fratello. Erano gli anni Duemila quando il reality sbarcò per la prima volta su Canale Cinque. All’epoca a condurlo c’era Daria Bignardi, fra i concorrenti Cristina Plevani, Rocco Casalino, Marina La Rosa, Roberta Beta e Salvo Veneziano. Da allora sono trascorsi diversi anni e sono state tante le nuove edizioni del GF, ma nessuno ha mai dimenticato i protagonisti del Grande Fratello 1.

Oggi tanti di loro hanno cambiato vita. Rocco Casalino si occupa di comunicazione, Cristina Plevani, che trionfò, è tornata alla passione per lo sport, mentre Lorenzo Battistello, come ha rivelato, si è trasferito in Spagna dove gestisce dei ristoranti con la moglie. “La nostra edizione è stata talmente forte a livello sociale che forse è stata il primo esperimento di social network se consideriamo il lato della condivisione della propria quotidianità – ha rivelato Lorenzo a Emanuela Valente su Radio Cusano Tv Italia -. All’epoca questo non esisteva. Quindi non è stato solo il primo reality che ha cambiato la storia della tv, ma ha cambiato anche il modo di vedere la propria privacy”.

“Se all’epoca ci fossero stati i social – ha aggiunto l’ex gieffino -, oggi di professione farei l’influencer. Calcolando che l’ultima puntata del GF 1 è stata vista da 16 milioni di persone, ad oggi mi ritroverei sicuramente con un milioncino di follower e avrei potuto campare di rendita così. Fino ad allora era impensabile che una persona dal nulla andasse a condurre, presenziare qualsiasi programma televisivo se non avesse fatto degli studi o gavetta, grazie o per colpa GF, si trovano ormai programmi con conduttori mai visti prima, che stanno lì solo perché hanno milioni di follower su Instagram, prima era impensabile. Abbiamo cambiato il modo di fare tv e di vedere le persone e la privacy”.

Fra i personaggi più amati del primo GF c’è senza dubbio Pietro Taricone. O’ Guerriero è scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute, ma nessuno l’ha mai dimenticato. Non solo la figlia Sophie e la compagna Kasia Smutniak, soprattutto il pubblico che ha sempre apprezzato la sua genuinità. Lorenzo ha ricordato l’ultimo incontro con Pietro, avvenuto durante una rimpatriata con i concorrenti del GF. “Il 29 giugno saranno 10 anni dalla scomparsa del caro Pietro – ha spiegato -. Volevo mandargli un mio pensiero personale molto forte. La serata dell’ultima rimpatriata con i ragazzi del GF è un ricordo molto bello che porto dentro di me. Con Pietro non c’è stato il tempo di conoscersi profondamente, però lì ho percepito il rispetto che lui aveva per me. Questo mi ha lasciato il ricordo di una persona vera, buona, che voleva solo stare bene”.