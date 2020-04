Ballando con le Stelle: Milly Carlucci svela quando tornerà

editato in: da

Milly Carlucci svela quando tornerà Ballando con le Stelle dopo che il programma ha subito uno stop. Nelle ultime settimane la Rai ha deciso di sospendere numerose trasmissioni molto amate dal pubblico, da Vieni da Me di Caterina Balivo a Detto Fatto di Bianca Guaccero, sino a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi.

Lo show del sabato sera sarebbe dovuto iniziare a fine marzo, ma l’azienda di viale Mazzini ha deciso di bloccare la messa in onda rispettando le direttive del Governo. Una grande delusione per Milly che, pur accettando la scelta della rete televisiva, non ha nascosto il desiderio di regalare un po’ di serenità ai telespettatori grazie a un programma molto amato.

Così sono nati nuovi progetti come le lezioni di ballo su Instagram con i maestri di Ballando con le Stelle e Io resto a casa show, un format con tantissimi vip e amici della conduttrice in onda alle 14 sempre sui social. Ma quando andrà in onda Ballando? Milly Carlucci non ha nessuna intenzione di fermarsi e, appena sarà possibile, tornerà su Rai Uno con la sua trasmissione cult.

“Non era possibile fare il programma in quelle condizioni – ha confessato Milly a Blogo -, anche se avevamo pensato per esempio di far ballare le nostre coppie in stile “gemelle Kessler”, cioè separati fra loro”. Il cast è già pronto ed era stato annunciato poco prima dello stop della trasmissione. Per questo motivo, non appena sarà possibile, la Carlucci sarà di nuovo sul piccolo schermo.

“Se mi chiedi quando andremo in onda non so proprio risponderti – ha detto -, appena l’azienda ci darà l’ok noi non ci faremo trovare impreparati, di certo occorrerà capire come si evolverà l’emergenza sanitaria nelle prossime settimane e poi da quello si potrà decidere quando partire”. Nel corso dell’intervista la Carlucci ha parlato anche di Amici 2020. Il programma di Maria De Filippi è andato in onda anche senza pubblico, ottenendo un grande successo.

“L’ho visto e devo dire che il programma è riuscito benissimo – ha spiegato la Carlucci – e la professionalità di Maria e del suo team è risultata ancora una volta impeccabile. Fare la tv senza pubblico è straniante e io l’ho capito quando sono andata ospite da Francesca Fialdini nel suo programma, fra i primi senza pubblico in studio”.