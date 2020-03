Ballando con le Stelle sospeso, Mariotto svela un retroscena su Milly Carlucci

editato in: da

Ballando con le Stelle è stato sospeso e Guillermo Mariotto, fra i protagonisti dello show, svela un retroscena su Milly Carlucci. Il programma sarebbe dovuto iniziare il 28 marzo, ma la messa in onda è stata rimandata. Nonostante lo studio fosse già pronto e il cast al completo, la conduttrice aveva svelato su Instagram che la trasmissione era stata rimandata senza una precisa data.

Uno stop imposto dalla Rai per rispettare le misure date dal Governo che ha coinvolto tanti altri programmi. Fra i primi a fermarsi Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero, ma anche Vieni da Me di Caterina Balivo e La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Proprio come le sue colleghe, anche la Carlucci si è organizzata su Instagram per offrire comunque un po’ di intrattenimento ai telespettatori.

La presentatrice ha annunciato ai follower sessioni di ballo sui social realizzate dai volti cult dello show Rai, da Raimondo Todaro a Stefano Oradei. Mariotto ha confessato all’Adnkronos che Milly ha cercato sino all’ultimo di non rimandare la prima puntata di Ballando con le Stelle, ma alla fine si è dovuta arrendere. “L’entusiasmo e l’ottimismo di Milly sono contagiosi – ha confessato lo stilista, parlando della Carlucci -. Lei vede sempre il bicchiere mezzo pieno. L’ho sempre appoggiata e sostenuta. Dovevamo andare in onda il 28 marzo. Si provava ballando a distanza…impossibile”.

Grande professionista, volto amatissimo dal pubblico e donna di carattere, Milly Carlucci è la vera anima di Ballando con le Stelle, uno show che è entrato nel cuore dei telespettatori. “Il nostro studio è quasi pronto ed è sempre un’emozione stare qui – aveva svelato qualche tempo fa la conduttrice su Instagram -, ma essendo sensibili alle richieste del Presidente Del Consiglio abbiamo deciso di sospendere le prove di #ballandoconlestelle e il programma slitterà più avanti […] Vi terremo aggiornati su tutte le novità. A presto Milly”.