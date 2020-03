Ballando con le Stelle, Milly Carlucci cambia tutto

editato in: da

Milly Carlucci cambia tutto a Ballando con le Stelle, seguendo le direttive Rai. Lo show partirà il prossimo 28 marzo, come previsto, e la conduttrice ha messo insieme un cast molto interessante, che promette scintille. Confermati i giudici della trasmissione, guidati da Carolyn Smith. A giudicare i protagonisti di Ballando ci saranno lo stilista Guillermo Mariotto, il conduttore radiofonico Fabio Canino e il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni. Confermata anche Selvaggia Lucarelli, che interverrà in collegamento da Milano.

Grandi cambiamenti pure per quanto riguarda i ballerini. Ballando con le Stelle 2020 infatti dovrà fare a meno di Samanta Togni. Dopo il matrimonio con Mario Russo, celebrato qualche settimana fa, la ballerina ha deciso di dire addio alla trasmissione di Milly Carlucci. Non ci sarà nemmeno Alessandra Tripoli che è tornata a Hong Kong insieme al marito Luca Urso, anche lui ballerino.

“Abbiamo preso una casa a Hong Kong, dove ci siamo esibiti tanto in passato e dove i ballerini italiani sono richiestissimi – aveva rivelato qualche tempo fa -. Lì abbiamo iniziato a insegnare in alcune scuole di ballo e organizziamo molti spettacoli. Tutt’ora facciamo avanti e indietro tra Roma, dove viviamo per lavoro, la Sicilia, dove ci sono le nostre famiglie, e la Cina: è una vita frenetica”.

Chi saranno i concorrenti della trasmissione? Milly Carlucci ha già annunciato alcuni nomi famosi. Fra i più attesi Barbara Bouchet, attrice 76enne che ha deciso di mettersi in gioco, ci saranno anche Vittoria Schisano, Rosalinda Celentano e Antonio Maria Catalani. Confermato anche Daniele Scardina, pugile conosciuto con il nome di King Toretto e nuovo compagno di Diletta Leotta.

Niente da fare invece per Francesca Fialdini che ha dovuto rinunciare alla trasmissione a causa di alcuni impegni di lavoro. “Non sono riuscita a chiedertelo perché sei molto impegnata qui a Torino e non puoi – ha detto la Carlucci, ospite della sua trasmissione -. Magari il prossimo anno”.