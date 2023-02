Aurora Ramazzotti su Instagram: restyling prima del parto. Sta bene bionda?

Aurora Ramazzotti sta vivendo la gravidanza raccontando molto attraverso i social. Scatti con il pancione in bella vista (come quelli della festa di compleanno di Michelle Hunziker) e confessioni su come sta affrontando il periodo. Ma non solo, perché ha anche mostrato il restyling prima del parto su Instagram. Ovviamente, come ci possiamo aspettare da lei, non ha perso l’occasione per raccontare tutto con la sua consueta ironia. E per farsi vedere con un colore di capelli decisamente inusuale.

Aurora Ramazzotti, cambio di look. E come sta bionda

Aurora Ramazzotti sta vivendo questa prima gravidanza raccontando molto. Lo ha iniziato a fare nel momento in cui ha deciso di rendere pubblica la notizia che, lei e il compagno Goffredo Cerza, sono in dolce attesa del primo figlio.

E in questi mesi ha condiviso con i follower molti aspetti del cambiamento che sta affontando. Dagli abiti che non le entrano più, agli incubi, fino a qualche rivelazione più personale. Non poteva mancare, quindi, il cambio di look.

Aurora, infatti, è stata dal parrucchiere dove ha mostrato i suoi capelli, segnalando la presenza di alcuni fili già ingrigiti. Del resto lei ci ha abituati a un racconto verità sulla sua vita, spiegando molto, non avendo paura di dire la propria opinione, mostrandosi spesso senza trucco e raccontando i problemi che ha avuto alla pelle.

Nelle storie Instagram ha fatto vedere i capelli bianchi per poi sottoporsi al trattamento. Ma, prima di dove fare i conti con eventuali commenti contrari a questa sua scelta, ci ha tenuto a specificare: “Sì, ci sono dei colori naturali che si possono fare anche in gravidanza. Sono molto più leggeri e durano meno però”.

Ma è stata una foto pubblicata poco dopo ad aver attirato l’attenzione. Nello scatto la si vede con una folta chioma bionda, di una tonalità che ricorda molto quella dei capelli di mamma Michelle Hunziker. Aurora si è fatta bionda?

La risposta è no, infatti come ha spiegato lei stessa quella che ha indossato è una parrucca. E ha anche aggiunto: “Tranquilli non succederà mai”.

E va bene così anche se, a guardarla, c’è da dire che il biondo le dona moltissimo. Chissà che, prima o poi, non cambi idea.

Aurora Ramazzotti e la gravidanza alla moda

Per quanto Aurora Ramazzotti ami scherzare sui suoi look una cosa è certa: qualsiasi cosa indossi è alla moda. Che scelga di optare per un abbigliamento sportivo, come quando si allena, o per outfit alla moda (come al compleanno di mamma Michelle Hunziker) in ogni occasione ci regala spunti di ispirazione su cosa indossare. E non solo per quando si è in dolce attesa, infatti molti degli abiti e degli abbinamenti che indossa potrebbero andare bene anche se non fosse incinta.

La possibilità di dare sguardo sulla sua vita, condito da riflessioni e ironia: Aurora Ramazzotti da sempre racconta molto ai suoi follower e continua a farlo. Proprio di recente ha anche mostrato la sua nuova abitazione, pubblicando un home tour su Instagram. Per lei è un periodo felice, ricco di tantissimi cambiamenti incredibili. In attesa di quello che stravolgerà tutto: l’arrivo del suo primo figlio.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.