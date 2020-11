Alessandra Celentano, dal balletto ad Amici: ex marito e carriera

editato in: da

Ballerina, docente, oltre che – naturalmente – personaggio televisivo: Alessandra Celentano, nata il 17 novembre del 1966, è anche una coreografa.

Dalla stagione 2003 è insegnante di danza classica e coreografa ad Amici di Maria De Filippi, il talent show nato nel 2001. L’amore per la danza nasce da bambina, quando inizia a dedicarsi allo studio di questa disciplina insieme a maestri noti a livello internazionale. Tra i vari step della sua formazione si possono ricordare l’Opera di stato di Budapest e, tramite borsa di studio, il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia. Qui, anni dopo, è stata a sua volta insegnante.

Il suo talento, il grande impegno e l’amore per la danza le permettono di fare tournée in tutto il mondo, uscendo dai confini dell’Europa per esibirsi, tra i tanti luoghi diversi, in Venezuela, Brasile, Stati Uniti e Canada. Dalla metà degli anni Ottante è entrata all’Aterballetto e questo è un periodo di grande successo in cui Alessandra Celentano ricopre il ruolo di prima ballerina. Lavora in coreografie di professionisti famosissimi e balla con colleghi di grande valore. Inoltre proprio in questo periodo nasce la collaborazione con il ballerino e coreografo Gheorghe Iancu con cui lavorerà sia come ballerina che come assistente alla coreografia per diverse produzioni.

Il suo nome viene associato ai più grandi professionisti oltre che ai teatri più noti. Per anni infatti è “maestro di balletto” in strutture come La Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, il San Carlo di Napoli e il Comunale di Firenze. Inoltre ha lavorato con interpreti di grande valore come Carla Fracci e Roberto Bolle, solo per fare qualche nome. Tra i tanti ruoli, in cui ha espresso il talento per la danza, non può mancare quello di direttore artistico, che ha ricoperto per lo spettacolo Anbeta e Josè datato 2009.

Una carriera di successo in cui ha dato più volte prova della sua bravura e dell’amore per la danza. Della vita privata di Alessandra Celentano sappiamo che si è sposata nel 2007 con Angelo Trementozzi, che lavora nell’ambito della finanza oltre a essere un appassionato di karate. I due poi si sono separati nel 2012. Non hanno avuto figli. Alessandra ha una sorella di nome Adriana ed è nipote del Molleggiato, Adriano Celentano.

Il suo è tra i volti storici di Amici dove, negli anni da insegnante, non è mancato qualche momento di scontro, anche con la conduttrice Maria De Filippi.

In televisione ha inoltre preso parte al reality Pechino Express e alla trasmissione condotta da Simona Ventura Selfie – Le cose cambiano.