Uomini e Donne, lutto per il Trono Over: addio a Maria S

Lutto a Uomini e Donne: è mancata Maria S. una delle dame del Trono Over nell’edizione 2014 – 2015. A dare l’annuncio della scomparsa della donna è stata Anna Tedesco che ha condiviso delle storie sul suo profilo Instagram, le due infatti avevano stretto amicizia nel corso della trasmissione televisiva. L’amica per ricordarla ha pubblicato un’immagine di loro due insieme e poi alcune parole che ne evidenziano il legame: “Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle giornate più tristi. È stato un onore averti conosciuta. Ciao”.

E in queste ore sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della dama dello show televisivo condotto da Maria De Filippi. Al momento della presentazione ai telespettatori aveva raccontato di avere quattro figli e di essere separata, la partecipazione a Uomini e Donne per la voglia di innamorarsi. Una donna che aveva conquistato il pubblico, memorabile l’imitazione che Tina Cipollari aveva fatto della dama e che aveva suscitato i suoi stessi applausi.

Maria S. nel corso della sua partecipazione alla trasmissione si è resa protagonista di alcuni momenti indimenticabili che in queste ore vengono ricordati sui social in suo onore. A entrare nel cuore dei fan era stata la simpatia della donna, come ha scritto anche Tina Cipollari in una storia su Instagram per ricordarla. L’opinionista ha condiviso una foto di loro due a braccetto scrivendo: “Grazie Maria… ci hai fatto fare tante risate. Buon viaggio”, parole accompagnate dalle emoticon del cuore e di un angelo.

Un lutto che ha colpito i tanti fan del dating show, dopo che qualche settimana fa era stata condivisa la notizia, su una pagina Facebook dedicata a Maria S., che la donna fosse ricoverata a causa del Covid – 19 nell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il Trono Over a Uomini e Donne ha preso il via da gennaio 2010, i protagonisti sono uomini e donne dai 40 anni in su. E Maria S. ne è stata una delle dame lasciando un segno tangibile tra i tanti fan della fortunata trasmissione di Maria De Filippi.