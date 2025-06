Uomini e Donne, Diletta Pagliano operata alla testa: “Dieci ore di intervento”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

“Lesioni importanti” e “Dieci ore d’intervento”. Diletta Pagliano è stata operata alla testa, come ha raccontato lei stessa su Instagram, pubblicando un post in cui mostra una vistosa fasciatura al capo.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato ai fan di aver subito un intervento delicato e importante, rassicurando però tutti riguardo le sue condizioni di salute.

Diletta Pagliano operata alla testa

Seguitissima su Instagram, Diletta Pagliano ha mantenuto negli anni un ottimo rapporto con i fan che l’hanno conosciuta a Uomini e Donne. In questi giorni dunque ha deciso di raccontare il momento difficile che sta vivendo.

L’ex corteggiatrice ha postato su Instagram una foto in cui si trova in ospedale con una fasciatura alla testa. “Periodo delicato – ha spiegato -, un’operazione durata dieci, dodici ore alla testa per due lesioni importanti”.

L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha comunque voluto rassicurare tutti i suoi follower, spiegando che l’operazione sarebbe andata bene e ora sarebbe in ripresa. “È andata bene – ha scritto -, ci sentiamo presto”.

Tantissimi i commenti dei fan della trasmissione che hanno supportato Diletta. Fra questi anche quello di Leonardo Greco. L’ex tronista di Uomini e Donne scelse proprio Diletta Pagliano durante la sua avventura nello show. La coppia uscì dal programma mano nella mano, ma la relazione finì poco dopo.

L’ex tronista ha espresso il suo supporto nei confronti dell’ex compagna, scrivendole: “Riprenditi”, dimostrando come i due siano rimasti in ottimi rapporti.

Diletta Pagliano: Leonardo Greco e l’avventura a Uomini e Donne

Diletta Pagliano è stata senza dubbio una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Era il 2010 quando la giovanissima corteggiatrice scese le scale dello show di Maria De Filippi per conoscere il tronista Leonardo Greco.

Da subito entrò in competizione con Barbara Barbieri per conquistare il cuore del tronista. Alla fine la spuntò, uscendo dal programma con lui. La relazione era terminata poco dopo l’uscita dal programma, ma Leonardo ha sempre raccontato di essere rimasto in ottimi rapporti con l’ex fidanzata.

“Al tempo era quello che volevo – aveva raccontato a FanPage -. Tutte le scelte che ho preso in passato mi hanno reso la persona che sono oggi e, visto che ne sono felice, mi va bene così – e riferendosi alle corteggiatrici aveva aggiunto -. Mi è capitato di sentirle anche negli ultimi tempi, ma è successo poche volte. Sono rimasto in buoni rapporti con entrambe”.

Dopo l’addio a Leonardo Greco, Diletta Pagliano è stata legata ad Alessandro Mastromatteo, noto imprenditore, da cui ha avuto il figlio Thomas. Nel 2021, Diletta aveva vissuto un altro momento difficile e doloroso.

L’ex corteggiatrice infatti aveva rischiato l’amputazione della gamba dopo un incidente stradale avvenuto mentre era a bordo di uno scooter.

“Quattordici fratture scomposte tra tibia e perone. C’era il rischio di un’infezione ossea e di un’amputazione”, aveva rivelato su Instagram.

“Una notte che mi ha cambiato la vita – aveva aggiunto -, un periodo di negatività, dopo aver chiuso il mio ristorante a Milano, salgo sullo scooter per andare a casa (solitamente prendevo sempre la macchina ma quella sera no) una macchina non si fermò allo stop e mi prese”.