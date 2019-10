Che fine ha fatto Diletta di Uomini e Donne

editato in: da

Diletta Pagliano è senza dubbio uno dei volti più conosciuti e amati di Uomini e Donne. Era il 2010 quando la giovanissima barista sbarcò nel programma di Maria De Filippi conquistando il tronista Leonardo Greco.

Da allora sono passati quasi dieci anni e la vita di Diletta è cambiata radicalmente. Oggi è legata ad Alessandro Mastromatteo, l’uomo che le ha regalato il sorriso dopo la fine dell’amore con Leonardo Greco, ed è incinta al nono mese di gravidanza. La 28enne ha raccontato al Magazine di Uomini e Donne di essere molto felice e che presto darà alla luce il piccolo Thomas.

“Non vedo l’ora che nasca – ha confessato -, mi sento un po’ appesantita, è la prima volta che divento mamma! Per fortuna il mio compagno è molto presente e non vediamo l’ora di cominciare l’avventura”. Diletta ha svelato di non aver vissuto una gravidanza semplice poiché ha scoperto di essere incinta quando stava affrontando un problema molto serio di salute.

“Sono rimasta incinta dopo cinque mesi immobilizzata a letto per un incidente – ha raccontato -. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma io desideravo e sentivo di potercela fare. Ho dovuto curare una pericolosa infezione ossea e sono rimasta incinta quando ero al termine della convalescenza”.

La storia fra Leonardo Greco e Diletta Pagliano è terminata definitivamente nel 2016 dopo ben sei anni d’amore. Oggi i due ex non si sentono più e non hanno mantenuto i contatti. “In questo momento sto vivendo il momento più bello della mia vita: sono in gravidanza – ha svelato -. Non saprei dire qual è il ricordo più bello con lui, sono in un’altra dimensione. E no, non lo sento più da quando ci siamo lasciati”.

In attesa di diventare mamma Diletta gestisce un ristorante di sushi con il fidanzato e sogna di tornare in televisione, magari proprio a Uomini e Donne: “Mi piacerebbe fare l’opinionista – ha detto, senza escludere che anche il piccolo Thomas possa sbarcare a Uomini e Donne per fare il tronista -. Se un giorno Thomas dovesse provare il desiderio di andare a Uomini e Donne gli consiglierei di divertirsi. Se prenderà dal padre farà impazzire tutte le ragazze”.