Chi è Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne

editato in: da

Fra i tronisti più amati di Uomini e Donne c’è senza dubbio Leonardo Greco. Classe 1982, è originario di Garbagnate, in provincia di Milano. Sorridente e amante dello sport, nel 2006 sbarca nel programma di Maria De Filippi, conquistando il pubblico e la conduttrice.

Leonardo non ha mai nascosto le sue doti di showman e sin da giovanissimo ha iniziato a lavorare come vocalist, intrattenitore e speaker. La popolarità per lui è arrivata quando ha sceso le scale di Uomini e Donne per corteggiare Giada Toffano. L’anno successivo, nel 2007, Maria De Filippi gli offrì il trono, ma Greco rifiutò perché innamorato della sua fidanzata.

Nel 2010 il ritorno a Uomini e Donne nelle vesti di tronista per partecipare a un esperimento e scoprire se davvero l’amore non ha età. All’epoca il trono di Leonardo Greco appassionò molto il pubblico grazie anche allo scontro fra le due corteggiatrici più amate: Diletta Pagliano e Bubi Barbieri. La prima infatti apparteneva al gruppo delle ragazze “20 e dintorni”, la seconda a quello “40 e dintorni”.

Nel corso di una scelta emozionante, Leonardo scelse di abbandonare U&D con Diletta Pagliano. La loro storia in seguito è durata ben quattro anni, sino all’addio. Oggi Diletta ha un nuovo amore, mentre Greco è legato a Cinzia Meroni, professionista del settore estetico. L’ex tronista di Uomini e Donne si è allontanato dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Ha un rapporto splendido anche con la figlia Sofia, nata dalle nozze con l’attuale ex moglie, sposata quando aveva solamente 23 anni.

“In questo momento sto vivendo il momento più bello della mia vita: sono in gravidanza – aveva svelato Diletta qualche tempo fa al Magazine di Uomini e Donne -. Non saprei dire qual è il ricordo più bello con lui, sono in un’altra dimensione. E no, non lo sento più da quando ci siamo lasciati”.