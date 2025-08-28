Leonardo Greco di Uomini e Donne oggi è un agente immobiliare: “Anche 50mila euro a transazione”

L'ex tronista di Maria De Filippi si è reinventato in un altro settore lontano dal mondo dello showbiz: "Tornerei in tv solo per cifre importanti", ha dichiarato

Un mondo precario quello della tv. E così Leonardo Greco, tronista a Uomini e Donne nel 2011, si è reinventato nel settore immobiliare. Una carriera importante che gli sta dando grosse soddisfazioni. In molti ricorderanno il suo trono, la scelta di Diletta Pagliano e la delusione dell’altra corteggiatrice, Bubi, più grande di età. Alla fine lui ha deciso con il cuore anche se poi quella relazione non è andata avanti.

Cosa fa oggi Leonardo Greco di Uomini e Donne

La vita di Leonardo Greco è cambiata e il diretto interessato lo ha ribadito sui social. “Sono passati 16 anni da un percorso che mi ha dato una viabilità pazzesca, – ha scritto su Instagram – da un percorso che ha entusiasmato gli appassionati di tutta Italia…tronista di Uomini e Donne ma alcune persone non comprendono che la vita è altro…che la vita è crescita e cambiamento e che io sono fiero di quello che oggi sono”.

Oggi è uno stimato agente immobiliare anche se in realtà ha sempre fatto questo, anche prima del suo arrivo alla corte di Maria De Filippi. “Ho sempre fatto l’agente immobiliare, anche prima del trono di Uomini e Donne. A 20 anni ero già mediatore creditizio, mi occupavo di mutui. Sono sempre stato in questo settore. Dopo il trono, c’è stato un momento in cui ho smesso e poi ho ripreso nel 2016, con tanto di patentino”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Fanpage.

L’ex tronista è anche vocalist nelle discoteche, carriera che porta avanti in parallelo, ma la sua vita è dedicata prevalentemente all’agenzia immobiliare: “Sono un agente immobiliare molto quotato, tra i professionisti con il maggiore fatturato per la mia società in Italia”.

“Faccio il tipo di attività che il grande pubblico ha imparato a conoscere grazie a Casa a prima vista: trovo la casa da vendere e la abbino ai compratori in maniera mirata. Lavoro con un target medio-alto e fornisco un servizio importante anche grazie alla visibilità di cui godo sui social e alla mia notorietà nel settore. Se prendo 10 immobili da vendere, ne colloco il 95% al prezzo desiderato dal proprietario”.

Greco ha poi rivelato: “Ci sono agenti che fatturano milioni di euro. Io non arrivo a quei livelli ma fatturo molto bene. Mi è capitato di guadagnare anche 50mila euro in una sola transazione”.

Ma Leonardo è sempre stato un ragazzo con i piedi per terra: “Le serate post trono non le ho mai considerate un lavoro, erano semplice fortuna. Oggi faccio un lavoro strutturato, la fortuna non c’entra: è frutto di impegno. Posso dire che se dovessi accettare una proposta tv, lo farei solo per un’offerta economica importante. Almeno 80/100 mila euro in tre mesi, altrimenti rifiuterei”.

Leonardo Greco rifiutato da Casa a prima vista

Leonardo Greco ha inoltre ammesso di essere stato contattato dalla produzione di Case a prima vista, il programma in onda su Real Time, per un colloquio che pensava fosse andato bene: “Sono stato uno dei primi agenti immobiliari contattati. Ero stato scelto prima che partisse il programma ma, a 48 ore dall’inizio, mi hanno richiamato per dirmi che avevano cambiato idea. Così, senza spiegazioni. Capisci quanto possa cambiare tutto in un attimo, quando si parla di tv?”.

Una doccia fredda, da cui però si è ripreso per fortuna molto bene: “Ero andato a fare il provino a Milano e, dopo essere stato scelto, avrei dovuto registrare la prima puntata a Monza. Due giorni prima delle riprese mi hanno bloccato dicendo che la produzione aveva preferito altri agenti. Forse hanno voluto puntare su volti anonimi. Ma ci sta”.

E la vita privata? Non è chiaro se Leonardo Greco sia ancora legato a Cinzia Meroni, professionista nel settore estetico.

Per ora ha escluso la possibilità di vederlo di nuovo a Uomini e Donne, magari nel parterre Over: “No, assolutamente. È stata un’esperienza bellissima ma è nata e finita lì. Bisogna viverla così. Tornare a fare il Trono Over non è proprio nei miei pensieri”.