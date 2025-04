Stefano De Martino al parco con Santiago e Luna Marì, figlia di Spinalbese e Belen

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Giornata al parco fra giochi e divertimento per Stefano De Martino, che ha deciso di trascorrere qualche ora di svago non solo con Santiago, il figlio nato dall’amore per Belen Rodriguez, ma anche con Luna Marì, la secondogenita della showgirl, avuta da Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino con Santiago e Luna Marì

L’ex ballerino di Amici e conduttore è stato paparazzato dal settimanale Chi durante un momento di relax, in compagnia del piccolo Santiago, il figlio nato dalla relazione con Belen Rodriguez nel 2013.

La showgirl ha anche un’altra figlia, Luna Marì, presente anche lei al parco. Nelle immagini vediamo il presentatore ridere e divertirsi, fra altalene e scivoli, dimostrando il grandissimo affetto che nutre per la secondogenita di Belen.

La bambina è nata dalla storia d’amore della presentatrice con Antonino Spinalbese. L’ex parrucchiere ora sta partecipando a The Couple e non ha mai nascosto di avere un ottimo rapporto con De Martino.

Un’armonia che viene rivelata anche dalle foto, in cui Stefano appare divertito e felice con Santiago e Luna Marì. Nonostante i tanti impegni televisivi e l’enorme successo di Affari tuoi, il conduttore riesce sempre a ritagliarsi del tempo da trascorrere con il figlio.

Santiago e Stefano sono molto legati. “Gli dedico più attenzioni di prima – aveva confessato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Mi piace se dormiamo insieme, e adoro i nostri “attacchi d’amore”, un segnale che scatta e che ci fa lanciare tutto quello che abbiamo in mano per abbracciarci. È la cosa che mi mancherà di più se, da grande, non la vorrà più fare”.

Stupendo anche il rapporto con Luna Marì che lo considera come uno zio. “Per lei sono uno zio, uno di famiglia – aveva spiegato, parlando della piccola -. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”.

Stefano De Martino fra il successo in tv e Belen

E Belen? Stefano De Martino e la showgirl hanno vissuto una storia d’amore tanto travolgente quanto travagliata. I due si sono conosciuti ad Amici nel 2012, quando lui era ancora legato ad Emma Marrone e lei era ospite fissa dello show di Maria De Filippi.

Nel 2013 le nozze, dopo solo un anno di fidanzamento, poi l’arrivo di Santiago. Da allora Belen e Stefano si sono lasciati e ripresi diverse volte, fra crisi, separazioni e ritorni di fiamma.

Nel 2015 annunciano la separazione, fra lacrime e dolore, qualche anno dopo però, quando la tempesta passa, si ritrovano e il divorzio non viene mai formalizzato. Poi un nuovo addio e un altro riavvicinamento, sino alla scelta di separarsi nel 2023.

Oggi sia Belen che Stefano sono tornati single e hanno scelto di mantenere dei buoni rapporti per il bene di Santiago. La Rodriguez ha archiviato la relazione con Angelo Galvano e ora sarebbe pronta a concentrarsi solo su sè stessa, anche se si vocifera che sia nuovamente innamorata.

Silenzio e privacy da parte di De Martino che non sembra aver trovato una nuova compagna dopo l’ultima rottura con Belen. Il conduttore ha sempre detto di essere molto legato all’ex moglie, escludendo però un nuovo ritorno di fiamma.