Stefano De Martino, l’appuntamento a cui non rinuncia mai: “Ha bisogno di me”

Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino non è solo il conduttore più amato del momento, che sta ottenendo un successo stratosferico, è anche un papà attento e amorevole: ecco perché non rinuncia all’appuntamento settimanale con Santiago, nonostante i numerosi impegni di lavoro. Tutti i giovedì, quindi, De Martino torna a Milano per andare a prendere il figlio a scuola. Ciò è possibile grazie alla richiesta avanzata da Stefano stesso alla produzione: il lavoro va a gonfie vele, ma il suo ruolo di padre non deve venire meno.

Stefano De Martino, l’appuntamento settimanale con Santiago

Come riportato da Oggi, l’appuntamento fisso di Stefano De Martino è con il figlio Santiago: la settimana del conduttore è piena di impegni di lavoro, anche se ormai le registrazioni di Stasera tutto è possibile si sono concluse e la scorsa settimana è andata in onda la puntata di chiusura, con molti dubbi in merito alla prossima edizione. C’è però Affari Tuoi, che va in onda ogni giorno e che deve essere registrato. Ecco perché De Martino ha fatto una richiesta speciale alla produzione.

“Ho chiesto alla produzione di fare i doppi turni: registro Affari Tuoi dal lunedì al mercoledì così posso tornare nel fine settimana da lui, che sta crescendo e ha bisogno della mia presenza”. In questo modo De Martino rimane a Roma fino a giovedì, quando poi parte e va a prendere Santiago di ritorno da scuola (frequenta l’American School). In una recente intervista, aveva spiegato che i figli ricordano il tempo passato con i propri genitori. “Ho capito che i figli ci saranno riconoscenti non per le cose materiali che gli metteremo a disposizione, non per averli fatti studiare nelle scuole migliori, ma per il tempo passato con loro”.

Il figlio Santiago è la sua priorità

Della vita privata di Stefano De Martino, abbiamo sempre saputo tutto: quando si è sotto le luci dei riflettori, spesso è impossibile mantenere un certo riserbo, nonostante il conduttore stesso sia molto protettivo nei confronti del proprio privato (come è giusto che sia). Santiago è nato dall’amore con l’ormai ex moglie Belen Rodriguez. Si è definito un “papà pendolare”, ma non è una persona che vizia tantissimo il figlio: è giusto che riconosca il valore delle cose.

“Tutti dicono che mi somiglia moltissimo, ma non osano ammetterlo se c’è la madre. Parla tre lingue: italiano, spagnolo e inglese. Andiamo spesso a Londra, mi piace creare ricordi con lui, mostrargli cose nuove. Non credo di viziarlo, se mi chiede qualcosa di ragionevole non gliela compro subito: cerco di fargli capire che le cose hanno valore, non si ottengono schioccando le dite”. Oggi De Martino è single, anche se è stato sorpreso con una donna bellissima al suo fianco (di cui non si conosce l’identità). Ma, come aveva raccontato a Chi, “gli amori si compiono, a volte finiscono. L’unico che dura per sempre è quello tra genitori e figli”. Il conduttore aveva rivelato di volere altri bambini, ma la sua vita è già piuttosto frenetica così. Un domani, chissà.