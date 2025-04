Michelle Hunziker tra due (presunti) spasimanti: chi sono

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 bikini che hanno fatto la storia

Michelle Hunziker si professa single da un po’, ma si vocifera che potrebbe non rimanere da sola per troppo tempo: pare infatti che la conduttrice tv sia vicina a due uomini che la starebbero corteggiando nell’ultimo periodo. Si tratterebbe di due rampolli con cui è stata avvistata in più di un’occasione.

Michelle Hunziker, chi sono i due presunti spasimanti

Bella, carismatica e autoironia, Michelle Hunziker non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei: dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice ha avuto diverse storie, che però non si sono mai rivelate durature. Da qualche tempo si dice single, eppure stando a quanto riferito dal settimanale Diva e Donna il suo cuore sarebbe conteso tra due spasimanti: il petroliere Ugo Maria Brachetti Peretti e il figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand Diesel, Stefano Rosso, nonché ex fidanzato di Francesca Chillemi.

Presidente di Anonima petroli italiana, Ugo Maria Brachetti Peretti è uno dei petrolieri più importanti del nostro paese. Laureatosi nel 1983 presso la American Community School di Londra, con una specializzazione conseguita presso la Boston University, nel 2005 ha sposato la contessa Isabella Borromeo. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Angela (nata nel 2005), Ludovico (nato nel 2008) e Federico (nato nel 2012). Nel 2020 i due si sono separati.

Secondo Diva e Donna la showgirl avrebbe intrapreso una lunga frequentazione con Brachetti Peretti – che qualche anno fa fu paparazzato in compagnia di Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli – ma negli ultimi giorni è stata beccata con un altro rampollo, Stefano Rosso. Presidente e founder di OTB, ossia il gruppo che controlla Diesel e marchi come Maison Margiela, Marni e Viktor & Rolf (oltre a due società che si occupano di distribuzione di abbigliamento), dal 2017 si occupa anche di gestire il mercato nordamericano di Diesel.

Rosso è stato legato per anni all’ex Miss Italia Francesca Chillemi: i due, insieme ufficialmente dal 2015, hanno avuto una figlia, Rania, nata nel 2016, e non si sono mai sposati. Nell’estate del 2024 i due hanno intrapreso strade diverse: si è parlato di una crisi profonda, seguita da una separazione e da una nuova relazione per l’attrice con l’armatore Eugenio Grimaldi.

Michelle Hunziker, le storie d’amore dopo Trussardi

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi la vita sentimentale di Michelle Hunziker ha subito non pochi scossoni. La showgirl infatti ha avuto diverse relazioni, durate pochi mesi ma finite immediatamente sulle pagine dei giornali. Dopo la separazione la conduttrice di Striscia La Notizia aveva avuto una breve storia con l’ortopedico e medico estetico Giovanni Angiolini: la liason – definita da lui stesso intensa e divertente – si è interrotta poco dopo “semplicemente perché abbiamo entrambi vite troppo differenti e piene di cose”, aveva raccontato.

Poco dopo nella vita di Michelle era arrivato Alessandro Carollo: quella vissuta con l’osteopata è stata una relazione breve, vissuta il più possibile lontano dai riflettori, interrotta per la distanza perché la showgirl voleva “dare priorità alle sue figlie”, ha fatto sapere il settimanale Chi.

Si è vociferato che la conduttrice abbia avuto una frequentazione anche con Alvise Rigo, modello ed ex rugbista, che si è conclusa con un nulla di fatto. Ma ultimamente era stata avvistata anche con Nino Tronchetti Provera durante una cenetta intima, che aveva fatto pensare a un nuovo flirt.