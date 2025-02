Michelle Hunziker, dopo Alvise Rigo spunta “la cena intima” con Nino Tronchetti Provera

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Da quando è finito il suo matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è tornata ad essere una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa. Single da tempo ormai, in soli due giorni le sono stati affibbiati addirittura due flirt: prima con Alvise Rigo, l’avvenente modello e personal trainer con il quale ha trascorso qualche giorno sulla neve, poi con Nino Tronchetti Provera, manager paparazzato con la conduttrice durante una cena che è stata definita dalla stampa “intima”.

Michelle Hunziker insieme a Nino Tronchetti Provera

Michelle Hunziker è stata paparazzata da Oggi in compagnia di Nino Tronchetti Provera, manager 55enne, divorziato e padre di tre figli. Il settimanale racconta il loro incontro con tanto di foto: lui va a prenderla a casa in auto e insieme arrivano in un noto ristorante di via Montenapoleone, nel centro di Milano, dove restano per oltre tre ore.

Una cenetta intima e pare apprezzata da entrambi vista la durata. All’uscita del locale salgono di nuovo nell’auto di lui e vanno via. Mistero, dunque, sul dopo serata. I due non sono stati però sorpresi in atteggiamenti particolarmente intimi o quantomeno inequivocabili: flirt in corso o solo un’amicizia?

Caso strano, le immagini di Michelle Hunziker con Nino Tronchetti Provera arrivano all’indomani di quelle pubblicate da Chi che vedono protagonista l’ex moglie di Eros Ramazzotti con Alvise Rigo. Anche in questo caso nessun bacio o abbraccio sospetto ma una complicità ed un feeling più che evidente. I due si sono conosciuti ad un evento di Giorgio Armani a St.Moritz e subito hanno legato, tanto che per tre giorni – stando al racconto di alcuni testimoni – sarebbero stati inseparabili.

Per il momento la Hunziker preferisce tacere: nessuna conferma o smentita sulla sua vita privata. Di sicuro, dopo la rottura con Tomaso Trussardi, non è riuscita più a trovare pace in amore. Tanti e diversi flirt, tutti di breve durata. Dall’ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini all’osteopata Alessandro Carollo, passando per un uomo misterioso con cui è stata beccata nei mesi scorsi e che avrebbe conosciuto grazie all’amica Anna Tatangelo.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera è il cugino di Marco Tronchetti Provera, padre di Giovanni, attuale compagno di Chiara Ferragni. Nino è stato uno dei primi in Italia ad occuparsi di sostenibilità, tanto che nel 2007 ha fondato il marchio Ambienta, ad oggi il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità ambientale. Nino è laureato in Economia alla LUISS di Roma e ha conseguito un MBA presso INSEAD.

All’inizio della sua carriera ha lavorato come consulente presso McKinsey & Co. Nel 1997 ha fondato Cam Tecnologie per sviluppare tecnologie e prodotti sostenibili. Dal 2002 al 2007 ha lavorato all’interno del gruppo Telecom Italia, prima come amministratore delegato di Finsiel e successivamente come Direttore Generale di Olivetti. Membro del consiglio di amministrazione di AIFI, Tronchetti Provera fa parte del consiglio Mid-Market all’interno dell’EVCA.

Nino è stato sposato per svariati anni con Francesca Malgara, fotografa ed organizzatrice di eventi d’arte, dalla quale ha avuto tre figli. Non si hanno a disposizioni altre informazioni sulla famiglia di Tronchetti Provera, da sempre molto riservata e discreta.