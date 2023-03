Michelle Hunziker: “Sarà una portavoce di tutte le donne”, la dedica a Celeste è girl power

Fonte: IPA Michelle Hunziker, la dedica per la figlia Celeste

Una dedica speciale, in un giorno in cui celebrare le donne è diventata una consuetudine: Michelle Hunziker, in occasione del compleanno della figlia più piccola, Celeste, le ha scritto parole bellissime, molto girl power. Frasi che descrivono il carattere della terzogenita, che è nata dall’amore, ormai concluso, con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker, la dedica girl power per la figlia Celeste

Nascere l’otto marzo è speciale, soprattutto se si è donne. Lo sa bene Michelle Hunziker che, in questa occasione particolare, di riflessione e attenzione alle tematiche femminili, ha voluto scrivere parole importanti per la figlia Celeste e per il suo compleanno.

La conduttrice, attualmente impegnata con successo nella seconda edizione del suo one woman show Michelle Impossible and friends, ha condiviso uno scatto con la figlia, che ha descritto con parole che ne riescono a rivelarne l’essenza. Ma non solo, dalle sue frasi – molto girl power – trasuda una grande ammirazione e tanto orgoglio.

Nella foto le si vede in un tunnel che è un tripudio di rosa, sedute a un tavolo mentre si guardano sorridenti e si tengono per mano. Ad accompagnare la bellissima immagine, in cui ha taggato l’ex marito Tomaso Trussardi, ha scritto le parole più belle: “La più piccola delle tre con il carattere di un leoncino… la mia lottatrice di ogni cosa! Determinata come nessun’altro al mondo sta crescendo, sarà una vera portavoce di tutte le donne ed è fiera di essere nata in questo giorno importante. Auguri amore mio immenso!”.

Un pensiero bellissimo, soprattutto perché mostra un lato del carattere che accomuna Celeste e Michelle: l’interesse nei confronti delle tematiche femminili, che la conduttrice porta avanti da tempo. Michelle si impegna in prima persona anche nella sensibilizzazione, come ha fatto proprio di recente insieme a Loredana Bertè durante la prima puntata di Michelle Impossible.

Nelle storie Michelle ha anche mostrato di averle portato la candelina (otto anni) in camera come sveglia, rivelando ai suoi follower piccoli attimi in famiglia, speciali e unici. A unirsi agli auguri la sorella maggiore Aurora Ramazzotti, che ha scherzato su Instagram mostrando un video che Celeste si era fatta con il suo cellulare e aggiungendo: “Tra poco potrò chiamarla zia”.

Michelle Hunziker, il legame con le figlie

Michelle Hunziker ha un bellissimo legame con le sue figlie. Se Aurora ormai è grande, e la farà diventare presto nonna di un maschietto, Sole e Celeste sono ancora piccole. Molto protette sui social, la conduttrice quando condivide immagini con loro cerca sempre di celarne il volto.

Come ha fatto di recente, quando ha pubblicato una bellissima foto insieme alle tre figlie per mano, scrivendo: “Domenica in quasi 5”. Per lei infatti questo è un momento davvero speciale, la gravidanza di Aurora l’ha resa felicissima. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha spiegato: “È stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere, avrò una casa piena di bambini… Sono fiera di poter essere una nonna così giovane perché posso far casino con mio nipote: lo porterò a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia”.

Parole che mostrano tutta la sua gioia. E se Aurora è pronta a diventare mamma (è entrata nel nono mese), le figlie più piccole (rispettivamente nate nel 2013 e nel 2014) saranno due giovanissime zie.