Michelle Hunziker raggiante, la foto su Instagram: “Quasi in cinque”

Una domenica in famiglia, con le sue “ragazze”. Così Michelle Hunziker ha voluto condividere uno scatto su Instagram, dove è più raggiante che mai, insieme alle figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi. “Domenica in quasi cinque”, ha scritto, con a corredo dei cuori. Uno scatto sincero, autentico, che va a corredare anche le sue storie su Instagram, dove ha mostrato i momenti in famiglia: il pranzo fuori, la vita con Sole e Celeste, l’attesa di diventare nonna.

Michelle Hunziker, la domenica in famiglia con le figlie Aurora, Sole e Celeste

La conduttrice svizzera ormai si sta preparando per diventare nonna. Un momento unico per Michelle Hunziker, che è felice dell’arrivo – finalmente – di un “maschietto” nella sua famiglia, dopo aver avuto tre figlie femmine. E non è sfuggito il grande affiatamento tra le sorelle: in una storia su Instagram, ha mostrato un disegno speciale delle figlie, ovvero il pancione di Aurora Ramazzotti.

“Pranzo creativo”, ha scritto la conduttrice, oltre ad avere condiviso una foto meravigliosa su Instagram. Lo scatto, infatti, mostra la mamma e le figlie di spalle: solamente Michelle e Aurora guardano verso la fotocamera, per proteggere la privacy delle più piccole. Più di 100.000 like per quella che non è solo una “semplice” foto, ma un vero traguardo per la Hunziker, felice di stare per avere un nipotino.

Michelle Hunziker, futura nonna felice

Da quando Aurora Ramazzotti ha annunciato la gravidanza, per la Hunziker è iniziato un periodo pieno di forti emozioni. Oltretutto, si è aggiunta anche la notizia dell’arrivo di un maschietto, dopo tre femmine. “Lo vedi che mi emoziono solo a pensarci? Aurora mi prende sempre in giro. Io sarò la nonna più felice del Pianeta e non vedo l’ora, l’universo mi ha ascoltato, dopo tre belle femmine, mi arriva un maschietto”, aveva detto su Instagram.

“Pensate che io ad aprile avrò un bel maschietto tra le braccia, da coccolare. Basta, la smetto perché piango”. Visibilmente emozionata, schietta e autentica come sempre, non ha mai nascosto il desiderio di accogliere un maschietto in famiglia. Anche Eros Ramazzotti, padre di Aurora ed ex marito della Hunziker, ha parlato del nipotino in arrivo, ammettendo che cercherà di essere un punto di riferimento.

Michelle Hunziker, la complicità con Aurora Ramazzotti

Sono vicine, più che mai. Lo sono sempre state, e adesso le unisce qualcosa che non si può davvero spiegare a parole: la Hunziker è felicissima della gravidanza della figlia Aurora, ma non solo. Come lei, del resto, anche la Ramazzotti diventerà mamma in giovane età. Dovrà essere una guida, un faro. E sembra proprio che la Hunziker si stia concentrando su questo al momento, più che sull’amore.

Al suo fianco, infatti, dopo Giovanni Angiolini, il “dottore più bello d’Italia”, e il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Tomaso Trussardi, non ci sarebbe nessuno. Evidentemente la Hunziker ha scelto di mettere al primo posto la famiglia, e soprattutto vuole godersi il momento, senza troppi pensieri. Con Trussardi, nonostante il “bacio segreto” in vacanza in montagna, alla fine non ci sarebbe che una sana amicizia. Non è stato presente nemmeno al party di compleanno.