Mara Venier ha fatto chiarezza su due episodi iconici della sua carriera. Cos'è successo durante truffa in diretta ed era ubriaca in diretta durante il Capodanno del 2002?

Mara Venier è stata intervistata da Vanity Fair, in quanto innegabilmente una delle regine della televisione italiana. La padrona di casa di Domenica In ha raccontato svariati episodi, parlando di sé a 360 gradi.

La truffa a Domenica In

Una certa generazione ricorda perfettamente il caso della truffa scoperta a Domenica In. Non il primo tentativo riuscito di approfittarsi dei giochi televisivi. Era il 1997 e Mara Venier definisce quello un momento molto difficile.

Tornando indietro con la memoria, ricorda come in una prima fase lei non avesse capito bene cosa stava accadendo. L’intuizione era stata del suo gruppo di lavoro: “I miei autori e il produttore avevano capito che c’era qualcosa di strano”.

La soluzione? Un cambio di domanda all’ultimo istante, così da bloccare qualsiasi “gola profonda” dietro le quinte. Il risultato è stato un episodio ormai epocale della nostra televisione, che Mara ricorda così:

“Facevo queste telefonate con i numeri che mi dava il notaio e quel giorno pongo la domanda cambiata e dall’altra parte un signore risponde a quello che non gli avevo chiesto. Ho subito capito che era in atto una vera truffa ai danni della mia azienda e dei cittadini. L’ho smascherata in diretta. Non ho pensato a nulla. Ho capito soltanto che qualcosa non andava e l’ho denunciato pubblicamente”.

E dopo? Di corsa alla Digos, dove sono rimasti tutti fino alle quattro del mattino, al fine di capire cosa fosse accaduto”. Non è però l’unico episodio celebre della sua lunga carriera. Di seguito ne riportiamo uno che per anni è rimasto avvolto nel mistero.

Il capodanno da ubriaca, anzi no

Era il 31 dicembre 2002 e Mara Venier era impegnata nei festeggiamenti di Capodanno in casa Rai. In diretta, ancora e sempre dal “suo” studio di Domenica In, si è mostrata in una condizione non eccellente.

Virale il filmato che la vedeva ballare insieme a Massimo Boldi e Giucas Casella. Il pubblico la vede barcollare ed essere afferrata dai presenti. Immediato il sospetto generale: “Mara Venier è ubriaca?”.

Quasi 23 anni dopo, ecco la verità. La conduttrice giura che le cose sono andate diversamente, eccome. Non era affatto brilla, anche se tutti l’hanno pensato: “Avevo una polmonite ed ero carica di cortisone e anche antibiotici. Avevo la febbre a 40 ed erano presenti due medici in studio”.

Come suo solito, però, aveva deciso di non mollare e tenere duro. Poi tutti hanno mandato in onda quelle immagini, ha spiegato, dicendo che era ubriaca: “La verità è che stavo malissimo”.