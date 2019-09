Venier, 19 anni di amore con Nicola. Dediche e sorprese nel giorno dell’anniversario

editato in: da

Una giornata speciale, condita da una dolce sorpresa, per Mara Venier, che festeggia un traguardo importante con il suo compagno Nicola Carraro: 19 anni dal primo incontro.

Siamo abituati a vederla nelle vesti di presentatrice o di opinionista, ruoli che svolge con gran maestria raccogliendo i favori del pubblico. Divertente e ironica davanti alle telecamere, nella vita privata Mara Venier possiede anche un lato molto dolce e romantico. Lo ha dimostrato varie volte, con le dediche al compagno e ai suoi familiari. E, ancora di più, in occasione di un anniversario speciale: 19 anni dal primo incontro con Nicola Carraro.

Una giornata dedicata a loro, che la Venier ha voluto condividere, però, anche con i suoi follower. Ha così pubblicato una foto che ritrae lei e Nicola abbracciati in riva al mare, allegando una romantica dedica:

Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati, da allora sono sempre stata abbracciata a te. Sei l’amore grande della mia vita.

Parole che vengono dal cuore e che descrivono l’affetto che unisce Mara e Nicola. I due, appunto, si sono conosciuti nel 2000 ed è stato amore a prima vista. Sei anni dopo, nel giugno del 2006, il matrimonio. Lui, produttore cinematografico, proprio come la Venier, è spesso impegnato per motivi lavorativi. Nonostante i pochi momenti per stare insieme, però, il loro rapporto sembra indistruttibile.

Non è stata solo la Venier a celebrare l’anniversario. Anche Nicola Carraro ha voluto ricordare il giorno in cui si sono incontrati e lo ha fatto con una tenera sorpresa per la moglie. Le ha fatto recapitare un enorme bouquet di rose rosse che Mara, emozionata, ha voluto subito mostrare a tutti i suoi fan:

E mentre uscivo sono arrivate le rose.

Inutile dire che i post della Venier su Instagram hanno immediatamente attirato l’attenzione di follower, amici e parenti. A fare gli auguri alla coppia numerosi volti noti, come Valeria Marini, Elisabetta Gregoraci, Nino D’Angelo, Rita Dalla Chiesa, Ronn Moss e Brigitte Nielsen.

Una giornata romantica e piena di belle sorprese, quindi, per Mara Venier e Nicola Carraro. La domanda, però, sorge spontanea: come festeggeranno il prossimo anno per celebrare i vent’anni dal loro primo incontro? Per saperlo, non ci resta che attendere.