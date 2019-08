Mara Venier: attacco al marito su Instagram, lei si infuria

editato in: da

Mara Venier difende il marito su Instagram e attacca gli haters.

La conduttrice si sta godendo le vacanze a Santo Domingo insieme a tutta la famiglia, ma continua ad essere molto attiva sui social. Mara ama condividere con i fan i momenti della sua giornata, dalla spesa al supermercato, ai balletti spensierati con il nipotino Claudio, sino alle giornate al mare insieme al marito.

Dopo aver postato alcuni scatti in cui appariva in costume, splendida e sorridente, la conduttrice ha pubblicato diverse foto che la ritraggono insieme al marito. La coppia è sposata dal 2006 ed è sempre più innamorata. Un legame maturo che la Venier ha scoperto quando era ormai adulta e dopo diverse love story naufragate alle spalle. Nicola Carraro è senza dubbio l’anima gemella della presentatrice che non smette di ringraziare il destino per averlo messo sulla sua strada.

L’ultima dedica d’amore arriva proprio da Instagram. Mara ha pubblicato una foto scattata al mare in cui il marito la abbraccia. “Amore della mia vita” si legge nella didascalia. Se tantissimi fan hanno gradito l’immagine, complimentandosi con la Venier, qualcuno ha criticato pesantemente la coppia.

“Se lui fosse stato povero non te lo saresti filata nemmeno di striscio” ha scritto un utente, causando l’ira di Mara Venier. La presentatrice ha risposto a tono, mandando a quel paese l’hater. Con la consueta ironia ha replicato: “Amore della zia scusa ma ti devo mandare affa*****ooooooooooooooooooooooooooo!”.

Non è la prima volta che Mara sceglie di rispondere per le rime agli haters che commentano le sue foto su Instagram e per farlo, come sempre, sceglie l’arma dell’ironia e della spontaneità. La conduttrice, dopo un’estate all’insegna della famiglia, è pronta a tornare in tv. Nella prossima stagione televisiva sarà al timone di Domenica In e di una nuova trasmissione, forte dei successi collezionati lo scorso anno.