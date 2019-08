Mara Venier mai così felice: ballo con il nipotino e famiglia riunita

editato in: da

Spumeggiante, sorridente, ma soprattutto felice: Mara Venier sorride in vacanza insieme a tutta la famiglia. Con lei il figlio Paolo Capponi e il nipotino Claudio che le ha regalato nuova gioia ed energia.

Dopo il grande successo di Domenica In e il ritorno in Rai, Mara si gode un po’ di meritato riposo insieme alle persone che ama di più. La conduttrice è volata a Santo Domingo dove il marito ha acquistato diverso tempo fa una proprietà e dove si rifugia spesso per ricaricare le batterie in vista di nuove sfide.

Questa volta con la Venier non ci sono solamente gli amici e Nicola Carraro, ma anche Paolo Capponi, figlio di Mara, e la moglie Valentina. La coppia si è sposata qualche settimana fa e ne ha approfittato per organizzare un viaggio dall’altra parte del mondo, raggiungendo la presentatrice.

Con loro anche il piccolo Claudietto – così come lo chiamano i fan della presentatrice. Il nipotino della Venier è ormai diventato una star su Instagram. Il piccolo adora cantare, ma soprattutto ballare e con la nonna si diverte moltissimo. Negli ultimi video postati sui social da Mara, il bambino si scatena, ballando insieme a lei al ritmo di musica, fra risate e mosse buffe.

“Claudio mi ha regalato la gioia e la pace in un momento in cui uscivo a fatica da un periodo difficile – aveva svelato la star di Domenica In qualche tempo fa al settimanale Oggi -, iniziato con la malattia e la morte di mia mamma”.

Mara non ha mai nascosto di aver avuto delle difficoltà con i suoi figli a causa del suo lavoro. Elisabetta Ferracini è nata quando la Venier aveva solo 17 anni, mentre Paolo Capponi è arrivato quando ne aveva 22 e la storia con suo padre è finita poco dopo. A riunire la famiglia è stato proprio il piccolo Claudio che con il suo sorriso e la dolcezza è stato in grado di conquistare tutti.

