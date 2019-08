La Venier splendida in costume su Instagram: “Semplicemente Mara...

editato in: da

Mara Venier a 68 anni è ancora splendida e lo svela su Instagram dove si mostra in costume, lasciando tutti senza fiato.

La conduttrice e regina di Domenica In si sta godendo le vacanze dopo una stagione televisiva segnata dal suo ritorno in Rai e dal successo del contenitore domenicale. Nei palinsesti autunnali dell’azienda di viale Mazzini avrà ancora più spazio, con un nuovo programma e una Domenica In rinnovata.

Nel frattempo si è concessa un po’ di sano relax, lasciando l’Italia per Santo Domingo. Mara infatti ha diverse proprietà nella Repubblica Domenicana, un paese molto amato da suo marito, il produttore Nicola Carraro. La coppia ha raggiunto i Caraibi da qualche settimana, con loro anche il figlio della presentatrice, Paolo Capponi, che ha regalato alla Venier una grande felicità con l’arrivo del nipotino Claudietto.

L’estate di Mara è tutta all’insegna della famiglia, come ha svelato lei stessa su Instagram, fra cene con i figli, balli scatenati e aperitivi al tramonto con il marito. Come tante sue colleghe, anche la Venier si è fatta immortalare in spiaggia, dopo un tuffo nel mare. Lo scatto, realizzato da Nicola Carraro, ha conquistato i follower della presentatrice.

D’altronde come non rimanere stregati dalla semplicità e dall’allegria di Mara? Nell’immagine la Venier ha i capelli bagnati, gli occhiali da sole e un asciugamano intorno alla vita. Abbronzatissima e felice, la presentatrice ride di gusto. “Semplicemente Mara” ha commentato lei, svelando che lo scatto era opera di Nicola Carraro.

Il motivo del sorriso della 68enne? Non solo i successi nella carriera, ma soprattutto la serenità ritrovata con la famiglia finalmente tutta riunita. Dopo i contrarsi del passato tutto sembra essersi risolto grazie al piccolo Claudio che non smettere di rendere felice la sua nonna. “Questo piccolo è talmente bello e dolce, mi ha ridato il sorriso dopo momenti difficili” aveva confessato qualche tempo fa. E noi aggiungiamo che l’ha resa anche più bella.