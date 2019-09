Domenica In, il grande ritorno di Mara e la gaffe esilarante di Romina

editato in: da

Mara Venier torna a far compagnia agli italiani nei pomeriggi domenicali e la sua Domenica In parte nel migliore dei modi.

Un avvio di stagione ricchissimo di ospiti, divertimento ed emozioni quello di oggi, che ha visto Zia Mara grande protagonista e sempre bravissima a stimolare i personaggi che la vanno a trovare, ottenendo interviste o, meglio, ‘chiacchierate’, come le definisce lei, sempre interessanti e mai banali.

Un esempio arriva subito, in apertura di puntata, quando nel salotto di RaiUno si siede Amadeus, fresco direttore di Sanremo. Insieme a lui, la Venier, dopo essersi assicurata le prime anticipazioni del Festival, fa entrare in studio la moglie Giovanna e il loro figlio Josè. L’intervista prende subito una presa molto più emotiva e, tra sorprese e ricordi di famiglia, finisce nell’emozione generale, con gli occhi lucidi del conduttore e della moglie, ma anche della stessa padrona di casa.

Altrettanto coinvolgente, per motivi diversi, per il pubblico, è l’intervista a Romina Power. Amiche da sempre, la Venier ha voluto fortemente Romina anche per questa prima puntata della nuova stagione, visto che la considera un po’ anche un’ospite porta fortuna, avendo aperto e chiuso la fortunatissima edizione dell’anno scorso del programma. La più grande novità per Romina, è la nascita della sua seconda nipotina, la figlia che Cristel Carrisi ha voluto chiamare Cassia Ylenia e di cui la nonna è già pazzamente innamorata. Era stata proprio Romina, raggiante, a dare la notizia della nascita della bimba quest’estate e la cantante ha raccontato alla sua amica Mara soprattutto questo nuovo ruolo di nonna:

”Io mi sono commossa tutte e due le volte, già quando Cristel mi ha annunciato che era incinta, figuriamoci poi quando ho visto questi due bambini. Da nonna mi viene da pensare che questo ruolo è bellissimo però anche un po’ frustrante: ci si affeziona tanto a questi esserini che sono angeli che scendono tra noi, e poi ci si accorge che non si hanno poteri decisionali perché spetta ai genitori prendere le decisioni che li riguardano.”

In collegamento c’è anche Cristel che racconta così Romina nonna: “Nonna Romina è una nonna molto rock, molto hippie ma onestamente non so se lascerei i miei figli da soli con lei, perché lei è molto ‘eterea’. Abbiamo sempre fatto cose bellissime insieme, è una mamma stupenda e questo lo dicono tutti i suoi figli, solo che quando chiedo informazioni un po’ pratiche come: ‘a che età mangiavo la pappa’ o cose così lei mi risponde: ‘non so a queste cose ci pensava nonna Jolanda’, quindi loro erano un team in cui mamma aveva il ruolo di grande spirito guida, ma poco pratico.”

Questo essere ‘eterea’ di Romina diventa evidente poco dopo. Continuando a parlare di maternità, la Venier riporta la Power al momento dei suoi parti, sapendo che, per tutti i suoi figli,la cantante è stata assistita da un’unica ostetrica, la signora Mirella. Romina racconta il rapporto con questa signora e spiega, “ci sentivamo, perché poi è morta”. Lo dice in tutta sicurezza. A quel punto zia Mara può mettere nel carnet della prima puntata di Domenica In, anche un ‘miracolo’. L’ostetrica Mirella, infatti, entra viva e vegeta in studio, visto che era stata invitata per fare una sorpresa alla Power autrice di una gaffe memorabile, tra l’ilarità generale.

La trasmissione prosegue poi con Giulia De Lellis, il divertente intervento di Orietta Berti e con i protagonisti della seguita fiction Un passo dal cielo: Daniele Liotti e Rocio Munoz Morales.

Insomma, come annunciato, la formula vincente del salotto di Mara Venier non è cambiata e, già all’esordio, continua a macinare ascolti con il suo mix di intrattenimento, emozioni e confidenze. Un mix che si nutre della bravura e della personalità della regina della domenica. Non ci resta che aspettare per vedere se il successo sarà bissato anche nelle prossime settimane, quando scenderà in campo l’altra regina della domenica su Mediaset, Barbara D’Urso.