Barbara D’Urso, la confessione sul rapporto con Mara Venier

Barbara D’Urso torna a parlare del suo rapporto con Mara Venier dopo gli scontri avvenuti nella passata stagione televisiva.

Le due conduttrici sono sempre state amiche, ma a dividerle era arrivata la rivalità fra Domenica In e Domenica Live, fra frecciatine sui social, attacchi e repliche pungenti. Ora entrambe stanno per tornare sul piccolo schermo con i loro format domenicali e il pubblico si chiede se sarà ancora guerra fra le due.

In realtà, come ha sottolineato la D’Urso, lei è Mara non hanno mai litigato. Lo scontro non è riuscito a cancellare vent’anni di amicizia, tanto che Barbara, a sorpresa, ha dichiarato che le piacerebbe condurre un programma con la collega.

“Non siamo rivali. – ha spiegato sulle pagine di Libero –. La concorrenza non toglie la stima e il bene che proviamo reciprocamente da vent’anni. Anzi, mi divertirebbe da matti fare un programma con lei”.

Il giornalista ha poi chiesto alla D’Urso se avesse interpretato come una frecciatina la decisione di Mara Venier di non allungare Domenica In per “garantire una diretta di alto livello”. La conduttrice però ha affermato di non essersi sentita chiamata in causa.

“Sono certa che non si riferisse a me – ha detto -. Peraltro anche quest’anno Domenica Live andrà in onda da metà pomeriggio e non più dalle 14 per consentirmi di condurre anche Live”.

Insomma: sembra proprio che fra le presentatrici sia tornato il sereno dopo un periodo in cui i rapporti erano apparsi piuttosto tesi. A confermarlo, qualche mese fa, era stata anche la stessa Mara Venier, che festeggiando il successo di Domenica In aveva ribadito di avere ancora un legame molto forte con la D’Urso.

“Noi due siamo, non eravamo, amiche – aveva ribadito – perché un programma non può cancellare un’amicizia vera. Siamo state dirimpettaie, c’è stata qualche polemica, ma ha fatto gioco a tutti. Ma quando c’è rispetto c’è tutto. Perché tra donne ci deve essere rispetto, siamo già abbastanza isolate”.