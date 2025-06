Lorella Cuccarini al matrimonio della nipote Carola: “Quanta felicità”

Fonte: IPA Lorella Cuccarini

Un momento magico per Lorella Cuccarini, che ha voluto condividere con i suoi fan le emozioni delle nozze della nipote Carola. Impressionante la somiglianza tra zia e nipote, con lo stesso sorriso gioioso e solare. La conduttrice ha mostrato la ragazza in abito da sposa, raggiante mentre va all’altare, accompagnando alle emozionanti immagini la frase “Quanta felicità!”.

Lorella Cuccarini, le emozioni del matrimonio della nipote Carola

Una splendida giornata ricca di emozioni per Lorella Cuccarini, che ha partecipato con grande gioia al matrimonio della nipote Carola. La conduttrice ha condiviso con i suoi fan alcuni dei momenti più belli delle nozze della ragazza, quando in uno splendido abito bianco con maniche e corpetto ricamati e gonna ampia, si è fatta accompagnare all’altare dal padre Roberto, fratello di Lorella.

La genetica non mente: Carola è identica alla conduttrice, lo stesso sorriso radioso e i lunghi capelli biondi, raccolti per la cerimonia civile e lasciati sciolti durante il ricevimento, per ballare con gli amici. L’ex coach di Amici ha voluto immortalare alcuni degli attimi più emozionanti e significativi della festa dell’amore, come il taglio della torta alla fine della serata, che si è svolta nello splendido Castello di Bracciano, immerso in un panorama mozzafiato.

Carola Cuccarini – che come la zia lavora nel mondo dello spettacolo ma da dietro le quinte – è laureata in Business Administration e lavora nella One Organization Srl. Si tratta della società di comunicazione di cui il padre è presidente, integrata con sede nella Capitale, attiva nella realizzazione di eventi, produzioni televisive-web e management dei personaggi dello spettacolo e dello sport, con attività di ufficio stampa.

Lorella Cuccarini, i progetti futuri

Professionista apprezzatissima dal pubblico, Lorella Cuccarini è reduce dal successo dell’ultima edizione di Amici, che ha visto trionfare il giovane ballerino Daniele Doria. Ma prima dell’avventura nella scuola più famosa della tv, la conduttrice ha presentato una delle cinque serate del Festival di Sanremo, dove ha omaggiato con i suoi look alcuni dei più grandi stilisti italiani.

In queste settimane vedremo Lorella Cuccarini alla guida de Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo, insieme a Vanessa Incontrada e Antonella Clerici. Le serate per celebrare la storia del trio canoro formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone – nato più di 15 anni fa nel corso della seconda edizione di Ti lascio una canzone, dove proprio Lorella figurava tra i giudici – stanno andando in onda su Canale5.

Ma il futuro della conduttrice è incerto: Mediaset avrebbe “offerto alla showgirl la conduzione di alcune serate evento, sul filone ‘Diva’ con al centro vecchie glorie da celebrare per una sera” si legge sul portale di Roberto D’Agostino secondo il quale la conduttrice avrebbe declinato l’offerta del Biscione.

Secondo voci di corridoio Cuccarini starebbe puntando a realizzare un suo vecchio sogno nel cassetto, vale a dire festeggiare i 40 anni di carriera con un programma tutto suo, come ipotizzato da Dagospia: “Il progetto sulla carta debole (per questo rinviato) ha portato al ‘no’ di Cuccarini, a cui piacerebbe realizzare un one woman show per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Magari proprio su Canale5″.