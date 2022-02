Lamberto Sposini compie 70 anni, Mara Venier: “Sono in treno, arrivo da te”

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

“Sono in treno e arrivo da te”, ha scritto Mara Venier su Instagram. Un gesto inaspettato che ha colto di sorpresa i suoi tantissimi fan e dedicato a un amico molto speciale, che oggi ha raggiunto un importante traguardo. Si tratta del giornalista Lamberto Sposini, storico e indimenticabile volto del TG5 che ha lasciato un segno nel cuore di milioni di italiani e di tanti personaggi dello spettacolo che, come la Zia Mara, sono legati a lui da un sentimento di profondo rispetto e ammirazione. E che il 18 febbraio 2022 compie 70 anni.

La dedica di Mara Venier a Lamberto Sposini

Sfogliando le stories di Instagram di Mara Venier se ne scorge una, tanto breve quanto significativa. La conduttrice di Domenica In è seduta nel vagone di un treno e sta viaggiando verso una meta sconosciuta. In quei pochi secondi, poi, volge un dolcissimo sguardo verso la fotocamera del cellulare e manda un bacio a qualcuno.

Nei post si comprendono i motivi di questo gesto che ha subito catturato l’attenzione dei follower. Mara Venier si è messa in viaggio per raggiungere Lamberto Sposini nel giorno del suo settantesimo compleanno. Una pioggia di cuori a corredo di uno scatto che li ritrae insieme, proprio mentre festeggiano uno dei compleanni del giornalista, in un momento di grande tenerezza che descrive appieno il rapporto di amicizia che li lega da tanto tempo.

Mara Venier aveva ricordato Lamberto Sposini qualche settimana fa durante la conferenza stampa del Premio Biagio Agnes, che ha condotto insieme al giornalista Alberto Matano. “Tra me e Lamberto c’era una complicità e qualcosa di davvero speciale” aveva detto in quell’occasione, ricordando un uomo per cui prova un affetto profondo.

Lamberto Sposini, come sta oggi

Ci sono persone che lasciano un’impronta indelebile nel cuore e Lamberto Sposini è proprio una di queste. Eccellente giornalista e tra i primi volti del TG5, pubblico e amici non hanno mai dimenticato quanto questo uomo sia speciale. Nonostante la lontananza dal piccolo schermo, nonostante la sua vita abbia preso una piega del tutto inaspettata e abbia reciso le ali ad una carriera nel pieno del suo vigore.

Il destino è stato crudele con Sposini, colpito nel 2011 da un malore durante una puntata de La Vita in Diretta, di cui era amatissimo conduttore. La corsa ai soccorsi, poi un’emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo e lo ha costretto ad abbandonare la televisione. Sono stati anni davvero difficili per Lamberto Sposini che soltanto dopo tanto tempo è riuscito a recuperare almeno in parte le sue condizioni di salute.

Lontano dagli occhi, ma non dal cuore. Nel corso di questi anni sono tanti gli amici del mondo dello spettacolo che hanno speso un pensiero o una parola per il giornalista, come Barbara D’Urso che ha condiviso un dolcissimo selfie quando è andata a trovarlo a casa. O come Cesara Buonamici, con la quale ha condiviso il bancone del TG5, che non ha mai nascosto il desiderio di rivederlo sul piccolo schermo: “Un grande giornalista, uno che riempie la scena come lui io non l’ho mai visto. Con una capacità comunicativa formidabile. Io vorrei davvero che lui sapesse che è il nostro desiderio di rivederlo, di riabbracciarlo, non è diminuito neanche un po’ in questi anni”.