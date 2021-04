Isola, Daniela Martani ne ha per tutti: Gilles spiazza, Valentina aggressiva

editato in: da

Isola, sirenette a confronto: Playa Reunion contro Playa Esperanza. Chi vince?

Daniela Martani non è di certo una donna che le manda a dire. Si è sempre distinta per la sua franchezza nel dire ciò che pensa e anche all’Isola dei Famosi 2021 ha sempre messo a frutto questa sua caratteristica. Dapprima in qualità di naufraga del reality condotto da Ilary Blasi, scelta che ha fatto parecchio discutere, poi anche dopo la sua uscita dal gioco.

Ne sono state dette tante sul suo conto, lei che dopo una lunga assenza dalla tv ha fatto parlare di sé per via delle sue battaglie e dei suoi post sui social spesso criticati. Convinta animalista, vegana per scelta, sicuramente avrebbe voluto restare di più all’Isola, per farsi conoscere dal pubblico.

Ma i meccanismi del gioco sono incontrollabili. Così Daniela ha dovuto abbandonare la Palapa dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, nella puntata del 5 aprile. Ma sono mancati gli scontri “a distanza” con alcuni concorrenti del reality, ai quali l’ex hostess Alitalia ha parecchio da rimproverare, in primo luogo il fatto di essere pronti a pugnalare gli avversari alle spalle, come ha detto nel corso della diretta del 29 aprile.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Superguidatv.it si è tolta qualche sassolino di troppo, puntando il dito in particolare contro Gilles Rocca e Valentina Persia (ma non solo). Con il primo i rapporti non sono stati affatto idilliaci, anzi le loro discussioni hanno catturato l’attenzione del pubblico e della stessa Ilary. Dopo l’ultimo scontro in diretta era crollata qualsiasi speranza di recuperare il rapporto, con la Martani in lacrime che accusava Gilles di avere comportamenti da bullo nei suoi confronti (cosa che lo ha fatto infuriare).

Daniela non ha cambiato posizione nei confronti del naufrago e, anzi, nell’intervista esprime un giudizio molto chiaro, confermando quanto ha sempre pensato di lui:

“Per me Gilles deve andare via immediatamente dall’Isola dei Famosi.(…) Non mi piace il suo modo di rapportarsi alle donne.(…) Gilles ha un comportamento che spiazza. Prima ti urla contro e poi ti chiede scusa. Dopo che tu gli concedi il perdono, lui adotta lo stesso atteggiamento. Evidentemente soffre di uno sdoppiamento di personalità. Ci sono altri che come lui dovrebbero calmarsi perché sono troppo aggressivi.”

E restando in tema di aggressività, l’attenzione dell’ex naufraga si è spostata subito verso un’altra concorrente, Valentina Persia, che nelle ultime settimane ha ricevuto parecchie critiche per via del suo atteggiamento nei confronti dei colleghi. La Martani, che non le ha mai perdonato di aver messo in discussione il suo essere vegana, è stata molto chiara anche al suo riguardo:

“Sta tirando fuori il suo lato peggiore. Il dire le cose in faccia non giustifica il modo aggressivo di farle notare. Deve cambiare rotta altrimenti non ne uscirà bene da questa esperienza.”

Quella dell’Isola è stata sicuramente un’esperienza importante per Daniela, “unica e irripetibile” come ha lei stesso affermato a Superguidatv.it, ma l’amarezza non accenna a spegnersi. Non a caso nell’intervista ha fatto nomi e cognomi di chi vorrebbe fuori dal gioco e di chi, al contrario, meriterebbe di restare. Miryea Stabile le è rimasta nel cuore, così come Fariba Tehrani. E adesso sogna il Grande Fratello Vip, un’occasione per farsi conoscere dal pubblico anche sotto altri aspetti.