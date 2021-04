Isola, lo scivolone di Gilles su Fariba e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi prosegue, fra colpi di scena e grandi emozioni. Dopo le prime puntate in cui hanno iniziato a prendere le misure, gli opinionisti – Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi – si sono calati nel loro ruolo, ma il motore del programma continua a essere lei: Ilary Blasi. Ironica, pungente e mai noiosa, Lady Totti è una vera forza della natura ed è riuscita a regalare una nuova linfa vitale alla trasmissione.

Scopriamo insieme le pagelle e i voti ai momenti cult della puntata del 19 aprile.

UBALDO LANZO – Il cromatologo dell’Isola dei Famosi è stato protagonista di uno sfogo piuttosto acceso contro Vera Gemma. In Palapa, Ubaldo ha inveito e urlato contro la concorrente così tanto che Massimiliano Rosolino è intervenuto per fermarlo. Il motivo del contendere? Secondo Lanzo, Vera avrebbe consigliato a Fariba di votarlo. Così fra parolacce e improperi, il naufrago ha detto la sua, criticando la Gemma che è apparsa sconvolta dal suo comportamento. “Meno aggressivo, calma – ha detto Rosolino -. Ubaldo, ti lascio continuare, ma abbassa la voce”. Poco dopo però Ubaldo ha attaccato di nuovo la Gemma: “Vattela a piglia’ in quel posto”, ha tuonato. Un comportamento che ha scatenato un acceso dibattito sui social e che ha fatto infuriare Jeda, fidanzato di Vera. Il produttore musicale, presente in studio, ha espresso tutto il suo fastidio. VOTO: 3.

FARIBA TEHRANI – La mamma di Giulia Salemi è senza dubbio fra i protagonisti più discussi dell’Isola dei Famosi. Diretta e spesso irriverente, Fariba ha diviso il gruppo dei naufraghi ed è finita al centro di accese polemiche, attaccata da Andrea Cerioli e Valentina Persia. Il pubblico sembra apprezzarla, tanto da salvarla al televoto contro Beatrice Marchetti. Il motivo? Fariba non si uniforma agli standard imposti dal gruppo e non si piega alle logiche del branco, esprimendosi sempre senza paura. VOTO: 8.

VALENTINA PERSIA – Partita alla grande, Valentina si sta forse un po’ perdendo in questa avventura all’Isola dei Famosi. Lo dimostra il gesto poco carino nei confronti di Fariba che la comica si è rifiutata di salutare poco prima del verdetto del televoto. Un comportamento che è stato criticato anche da Giulia Salemi che ha giudicato la Persia “aggressiva”. “Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”, ha scritto l’influencer su Twitter. VOTO: 5.

GILLES ROCCA – Le parole hanno un peso, ma Gilles Rocca sembra essersene dimenticato. Così dopo aver definito Paul Gascoigne lo “scemo del villaggio”, l’attore ha preso in giro Fariba durante il momento delle nomination. “Non l’avevo riconosciuta – ha commentato prendendo una sua foto -, nella foto è truccata e qui no”. Una frase cattiva che non è piaciuta al pubblico e ha fatto indignare. Di certo non si può parlare di “rispetto delle persone” se poi si commettono questi scivoloni. VOTO: 4.