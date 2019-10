Ilary Blasi, il messaggio commovente per Silvia Toffanin: “Prima letterine, poi donne”

editato in: da

Silvia Toffanin compie 40 anni e non manca la dedica autentica da parte della sua cara amica Ilary Blasi, che in un post su Instagram celebra il loro rapporto e tutte le esperienze vissute insieme. Del resto, le due conduttrici di strada ne hanno fatta da quando sono apparse per la prima volta davanti agli occhi dei telespettatori del piccolo schermo.

Oggi Silvia e Ilary sono due delle protagoniste più amate e apprezzate della televisione italiana, ma sono entrambe anche mamme, mogli e splendide donne. “Prima letterine poi donne ma soprattutto amiche… tanti auguri Si”, esordisce la Blasi in una dedica pubblicata sul suo profilo Instagram in occasione dei festeggiamenti della sua amica.

Un post celebrativo nei confronti di Silvia, ma soprattutto in onore della loro amicizia che, nonostante il tempo trascorso, non si è mai affievolita. E sono passati molti anni da quando le due ragazze apparivano più giovani che mai nel cast del celebre Passaparola, il fortunato programma di Gerry Scotti che per anni ha appassionato i telespettatori italiani.

Ora entrambe sono delle donne meravigliose oltre a essere delle grandi professioniste. Silvia infatti è da anni la regina indiscussa di Verissimo. La compagna di Pier Silvio Berlusconi conduce il programma Mediaset da quasi 14 anni e la fiducia risposta nei confronti della donna è davvero tanta. La Toffanin è una conduttrice molto apprezzata, sia dalla produzione che dal pubblico a casa e non è difficile comprendere il perché.

L’ex letterina infatti ha sempre condotto il programma con grande rispetto, attenzione ed empatia nei confronti degli ospiti in studio. A dimostrare il grande rispetto che le persone nutrono nei suoi confronti c’è stata la puntata andata in onda il giorno del suo compleanno: in questa occasione sono stati numerosi i messaggi di affetto da parte dei telespettatori, dei colleghi e degli amici di Silvia.

Tra questi anche quello di Ilary Blasi. La conduttrice romana condivide con la Toffanin il passato da letterina e come lei vanta una carriera di grandi successi. Madrina de Le Iene e conduttrice del Grande Fratello Vip, a Ilary Blasi va anche il merito di aver riportato in auge il format del programma Giochi Senza Frontiere attraverso la conduzione del nuovissimo show televisivo Eurogames.

E non è un caso che Ilary, come Silvia, sia estremamente apprezzata dal pubblico a casa. Quello che piace delle due presentatici risiede proprio nella loro autenticità, dimostrata anche da un’amicizia sincera che le lega ormai da anni.