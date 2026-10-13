Ilary Blasi e Bastian, un mese dal sì. Il gesto del cugino di Totti (con frecciata)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

È già passato un mese dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller. E per l’occasione Angelo Marrozzini, cugino di primo grado di Francesco Totti, ha voluto dedicare agli sposi un messaggio speciale sui social. Parole affettuose, accompagnate da alcune fotografie della cerimonia e da una canzone che difficilmente può essere considerata casuale. Forse una frecciata all’ex capitano della Roma, da tempo lontano dal parente così come dall’ex moglie, con la quale ha ancora alcune questioni burocratiche in sospeso.

Ilary Blasi e Bastian festeggiano un mese di matrimonio

“È già passato un mese, il tempo vola. Siete bellissimi Ilary e Bastian, vi voglio bene. Auguri”. Con queste parole Angelo Marrozzini ha celebrato il primo mese di matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller.

Ha dunque condiviso una story sui social, mostrando alcuni degli scatti più significativi delle nozze celebrate a Villa Cimbrone, sulla Costiera Amalfitana. Tra le immagini pubblicate spicca soprattutto quella di un abbraccio tra Marrozzini e la conduttrice del Grande Fratello Vip. Un gesto affettuoso che testimonia la vicinanza rimasta intatta nonostante la fine del matrimonio di Ilary con Francesco Totti.

Ci sono poi le fotografie degli sposi, sorridenti durante una giornata che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita. Ma a catturare maggiormente l’attenzione è stata la canzone scelta per accompagnare il messaggio: Unica di Antonello Venditti. Una parola, un brano, che per quasi venti anni hanno accompagnato il lungo rapporto tra Totti e Ilary.

Difficile stabilire se Marrozzini abbia voluto lanciare una provocazione o semplicemente celebrare la felicità della bionda presentatrice. Di certo, il riferimento musicale non sembra del tutto casuale. Quella che un tempo era considerata la canzone simbolo di un amore finito accompagna adesso le immagini del nuovo matrimonio della Blasi.

Chi è Angelo Marrozzini, il cugino di Francesco Totti che ha scelto Ilary Blasi

Per comprendere il significato del gesto bisogna tornare indietro di qualche anno. Angelo Marrozzini non è infatti un parente qualunque di Francesco Totti, ma una delle persone che per decenni gli sono state più vicine.

Cugini di primo grado, cresciuti insieme e compagni di scuola, i due hanno condiviso buona parte della loro vita, costruendo un rapporto quasi fraterno. Un legame talmente profondo che, nel 2005, Marrozzini fu scelto come uno dei testimoni del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Otto anni più tardi, nel 2013, fu l’ex capitano della Roma a ricambiare il gesto, facendo da testimone alle nozze del cugino con Giorgia Lillo Lori, una delle amiche più strette della conduttrice.

A raccontare quanto fosse forte il loro rapporto c’è anche un episodio particolarmente significativo. Nel 2008, dopo un grave incidente stradale che aveva mandato Marrozzini in coma, Totti gli dedicò il suo duecentesimo gol in Serie A. Un gesto pubblico che aveva reso evidente l’affetto tra i due.

La situazione è però cambiata dopo la separazione tra Totti e Ilary. Marrozzini e sua moglie sono rimasti vicini alla presentatrice, continuando a frequentarla anche dopo la rottura con l’ex calciatore. I due sono apparsi nel docu-reality di Netflix Unica, nel quale Ilary ha raccontato di aver pedinato l’ex marito proprio insieme a Giorgia, scoprendo così la relazione tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi.

Negli ultimi anni Angelo è stato più volte fotografato in compagnia di Ilary, tra pranzi, cene e occasioni private, fino alla sua presenza tra i pochi invitati al matrimonio con Bastian Muller. Dove, tra l’altro, sua moglie Giorgia è stata testimone di nozze della sposa insieme a Melory Blasi, sorella di Ilary.